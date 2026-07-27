Почти 100% абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги»

Вузы завершают приёмную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Почти 1,3 млн человек подавали заявления с «Госуслугами». Это 94% абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период «Госуслугами» воспользовались 77% абитуриентов. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Сегодня на портале публикуются конкурсные списки. Оценить свои шансы на поступление и подать согласие на зачисление можно будет до 12:00 мск 5 августа; для поступающих без вступительных испытаний и поступающих на целевое обучение — до 12:00 мск 1 августа. После зачисления все студенты смогут перейти с «Госуслуг» в чат своего курса в мессенджере Мах. Также на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачётка.

Сколько заявлений на «Госуслугах»: 4,3 млн заявлений — изначально подано на портале. Это на 72% больше, чем в прошлом году; 552 тыс. заявлений — отслеживалось или редактировалось на портале после офлайн-подачи; 58 тыс. заявлений — подали иностранцы, в том числе 19 тыс. через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно ещё до визита в Россию.

Какую форму обучения выбирали: 58% — очную; 16% — очно-заочную; 27% — заочную.

В числе самых востребованных специальностей в этом году информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция, педагогическое образование.

В какие города поступал: Москва — 511 тыс.; Санкт-Петербург — 212 тыс.; Казань — 90 тыс.; Екатеринбург — 82 тыс.; Новосибирск — 64 тыс.; Ростов-на-Дону — 53 тыс.; Нижний Новгород — 50 тыс.; Уфа — 45 тыс.; Краснодар — 45 тыс.; Томск — 40 тыс.

Приёмная кампания на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование на платные места, а также в аспирантуру и магистратуру продолжается. Дату, до которой можно подать заявление вуз, можно уточнить с помощью сервиса «Подбор вуза».