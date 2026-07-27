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В Подмосковье ускорили согласование топоплана с ресурсниками

Теперь согласовать инженерно-топографические планы, проектную и рабочую документацию для строительства, реконструкции линейных объектов можно за 10 рабочих дней вместо 14. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Круглосуточная доступность и сокращение сроков согласования – главные преимущества сервиса “ВсеСети”. Раньше процедура занимала до года. После перевода в онлайн срок сократился до двух недель, а теперь – всего до 10 рабочих дней. Также в рамках оптимизации в сервисе заработала умная проверка: система автоматически анализирует загруженный файл полигона координат и на этой основе предзаполняет его площадь. Это снижает риск ошибок и экономит время заявителей», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «ВсеСети» – единое цифровое пространство для согласования инженерно-топографических планов, проектной и рабочей документации с ресурсоснабжающими организациями для строительства, реконструкции линейных объектов.

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Сервис доступен на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнес» – «Земля» – «Инфраструктура и подключение». К нему подключено 190 ресурсоснабжающих организаций, а также подмосковные Мособлкомлес, Минэкологии и Главное управление культурного наследия.

Подать электронное заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Заявку получат одновременно все участники процесса.

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