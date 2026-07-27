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В точках выдачи карты туриста «ЮMoney» появились банкоматы «Сбера» для удобного обмена валюты

Иностранным пользователям «ЮMoney», приезжающим в Россию, станет удобнее обменивать валюту благодаря размещению банкоматов Сбера с такой функцией в точках выдачи карт туриста «ЮMoney». Валютные банкоматы устанавливаются в транспортных узлах и центральных районах городов — там, где путешественники оказываются в первые часы после прибытия.

До запуска услуги иностранцы теряли время на поиск офисов и обменных пунктов, подстраивались под их режим работы. Теперь туристы могут сразу поcле прилёта обменять наличную валюту на рубли в устройствах самообслуживания «Сбера», зарегистрировать кошелёк, получить пластиковую карту в точке выдачи карт туриста «ЮMoney» и сразу пополнить её для удобной оплаты в России.

Банкоматы с возможностью обмена валюты устанавливаются в более чем 30 городах и населённых пунктах, среди которых Москва, Домодедово, Красногорск, Химки, Санкт-Петербург, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Смоленск, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск.

Актуальный перечень валютных банкоматов размещён на карте. В устройствах «Сбера» можно обменять наличную валюту в сумме не более 40 тыс. руб. Для обмена более крупной суммы нужно обратиться в офис «Сбера». Турист может выбрать более удобный и подходящий для него вариант.

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«Раньше пользователю карты туриста «ЮMoney» приходилось закладывать время на поиск офиса и подстраивать маршрут под график его работы. Сейчас обмен валюты становится частью привычного сценария — он возможен в аэропорту, на вокзале, в торговом центре и других популярных местах в городе. У «Сбера» самая широкая сеть банкоматов в стране, а значит, и самый большой потенциал по покрытию. У нас появляется возможность закрывать потребности иностранцев в платёжных инструментах и работе с деньгами внутри группы «Сбера». Больше не нужно посещать валютно-обменные кассы: валюту можно купить или продать прямо в банкомате. Для иностранных туристов, которые пользуются картой «ЮMoney», это удобство», — отметил директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Въездной поток в Россию растёт, а его структура меняется: среди туристов всё больше гостей из Азии и Ближнего Востока. Для них доступ к конвертации юаней и дирхамов — ключевой фактор комфорта, и размещение банкоматов «Сбера» в точках выдачи карт туриста «ЮMoney» эту потребность закрывает.

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