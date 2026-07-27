VOX и Calltouch запустили совместный продукт для повышения эффективности рекламных кампаний

Рекламная платформа VOX (бренд AdTech-экосистемы Hybrid) совместно с сервисом развития бизнеса Calltouch представила новый совместный продукт, объединяющий заметные рекламные форматы с инструментами сбора контактных данных. Благодаря интеграции бизнес получает возможность конвертировать внимание аудитории в интернете в заявки и звонки напрямую из рекламного баннера, даже до перехода на сайт и без потери вовлеченности пользователя.

Calltouch — сервис развития бизнеса, объединяющий передовые инструменты аналитики, привлечения и повышения конверсии для каждого этапа взаимодействия с клиентом. В рамках технологического партнерства виджеты Calltouch теперь интегрируются в форматы платформы VOX — заметную рекламу, встроенную в изображения и контент статей в зоне внимания пользователей (в центре экрана на популярных сайтах). Также инструмент доступен в крупноформатных баннерах по сети сайтов VOX, включая размещение на эксклюзивном инвентаре VOX — АНО «Национальные приоритеты» (сайты национальныепроекты.рф и объясняем.рф). Благодаря ИИ-алгоритмам VOX, анализирующим не только историю поведения пользователя, но и актуальный контент на странице, реклама сохраняет высокую релевантность.

Добавление интерактивных виджетов Calltouch в такие заметные и фокусные позиции усиливает вовлеченность за счет технологического WOW-эффекта: пользователь может не просто увидеть рекламу, но и сразу оставить заявку или инициировать коммуникацию с бизнесом. Совместный продукт включает возможность интеграции в рекламу нескольких типов виджетов. Это формы обратной связи, такие как «Обратный звонок» (автоматическое соединение клиента с компанией), «Умная заявка» (сбор лидов для последующей обработки), интерактивное «Колесо фортуны» с призами и виджет Trade-in для автодилеров, позволяющий оценить автомобиль по госномеру. Также доступен информационный виджет для размещения промокодов и кнопок мессенджеров, а также инструмент таргетированной SMS-рассылки для точечной «добивки» прямой коммуникацией тех пользователей, которые уже видели рекламный баннер. Таким образом, рекламодатель получает комплексный механизм: сначала формирование спроса через медийную рекламу в топовых рекламных позициях, затем сбор качественных лидов напрямую с креатива и финальную обработку через каналы прямой связи.

«Мы в VOX всегда в поисках решений, позволяющих сделать рекламу более заметной. Интеграции виджетов выглядят непривычно и обращают на себя внимание пользователей, и это подтверждают замеры нашего Attention Index. Конечно, не все пользователи на верхнем уровне воронки готовы совершать конверсии сразу в баннере, но новые сценарии взаимодействия привлекают их внимание и увеличивают среднее время контакта с рекламой, что тоже является немаловажным в условиях баннерной слепоты», — сказала Наталия Фролова, генеральный директор и сооснователь рекламной платформы VOX.

«Главное преимущество нового формата — это вау-эффект, поскольку до нас никто такого не делал. Что-то новое гарантированно привлекает внимание пользователя и побуждает его не только повзаимодействовать с рекламой, но и запомнить компанию, которая использует необычный подход к продвижению. Получается отличный брендформанс-инструмент, который одновременно собирает целевые действия и работает на повышение узнаваемости бренда», — сказал Арман Абрамян, руководитель отдела по развитию бизнеса Calltouch.