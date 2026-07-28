«Авито Подработка» назвала топ высокооплачиваемых креативных подработок

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали предложения бизнес-заказчиков за I полугодие 2026 г. и выяснили, какие подработки в сфере искусства и развлечений предлагают самое высокое вознаграждение. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Лидером рейтинга стали дизайнеры — среднее предлагаемое вознаграждение составило 64,48 тыс. руб/мес. Такой высокий показатель объясняется тем, что дизайнеры закрывают сразу несколько типов задач бизнеса: разработку фирменного стиля, оформление рекламных кампаний и создание цифрового контента для сайтов и приложений — то есть работают на стыке брендинга и digital-продвижения, а не выполняют узкую функцию. Именно многозадачность и способность формировать целостный визуальный образ компании делают эту профессию самой высокооплачиваемой в категории.

На втором месте расположились SMM-специалисты — в среднем им предлагали 43,25 тыс. руб/мес. Вознаграждение остается высоким благодаря растущему спросу бизнеса на продвижение в социальных сетях и создание контента. Тройку лидеров замыкают фотографы, где среднее предлагаемое вознаграждение составило 34,46 тыс. руб/мес. Летом спрос на фотографов традиционно растёт за счет свадебного и event-сезона — именно в теплые месяцы приходится пик выездных церемоний, корпоративных праздников и городских мероприятий, где нужна профессиональная съемка.

Если посмотреть на сферу в целом, в среднем исполнителям в категории «Искусство и развлечения» предлагали 31,15 тыс. руб/мес — при этом уровень вознаграждения заметно различается в зависимости от профессии. Так, аниматорам в среднем предлагали 22,84 тыс. руб/мес, а моделям — 29,95 тыс. руб/мес.

Стоит отметить, что итоговое вознаграждение специалистов во многом зависит от опыта и образования, графика работы, количества отработанных часов и смен, а также региона и специфики заказчика.

«Креативные подработки становятся привлекательными для исполнителей благодаря сочетанию нескольких факторов: гибкому формату занятости, возможности выбирать проекты и развивать портфолио. В отличие от многих других видов подработки, такие задачи позволяют не только получать дополнительный доход, но и инвестировать время в развитие профессии. Наиболее заметный рост откликов мы наблюдаем на вакансии фотографов (+19% год к году). На втором месте — дизайнеры (+13%), а замыкают тройку модели (+8%). Интерес к этим направлениям поддерживает и растущий спрос бизнеса на визуальный контент — компаниям регулярно требуются материалы для продвижения, рекламы и коммуникации с аудиторией» — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».



