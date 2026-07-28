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Быстрый интернет вдоль Томи: «МегаФон» усилил 4G в Новокузнецке

Абоненты «МегаФона» теперь могут быстрее передавать данные и комфортно пользоваться стабильной голосовой связью в Центральном районе Новокузнецка. Инженеры оператора запустили дополнительное LTE-оборудование и усилили телеком-сеть в этой части города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Более качественная мобильная связь стала доступна пользователям в районе улицы Запорожская, расположенной вдоль берега реки Томь. Это крупный жилой микрорайон, рядом с которым проходит городская автомагистраль, популярная у местных автомобилистов. Здесь круглый год высокая нагрузка на телеком-сеть, абоненты активно пользуются цифровыми сервисами и дома, и в дороге. Опираясь на данные big data, инженеры рассчитали оптимальное покрытие для этой локации и определили место для дополнительной инфраструктуры.

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Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах. За счёт использования низкочастотного слоя сигнал легко проходит сквозь стены зданий, обеспечивает устойчивый 4G-сигнал в помещениях. Высокочастотный ресурс позволил разогнать скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Это обеспечивает комфортное использование мобильного интернета для работы, просмотра видео в высоком разрешении или публикации контента в социальных сетях.

«В Центральном районе проживает около 166 тыс. человек — почти треть населения Новокузнецка. В дневные часы число абонентов здесь заметно вырастает: люди приезжают на работу, учебу или по делам. За первые недели июля, после расширения LTE-сети, абоненты в районе улицы Запорожской сгенерировали объём интернет-данных, сопоставимый с прослушиванием 4,5 млн песен. Вместе с тем 92% голосовых звонков пользователи совершили с помощью технологии VoLTE. Это говорит о высокой востребованности связи в этой локации», – отметила директор «МегаФона» в Кемеровской областиКузбассе Олеся Ширяева.

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