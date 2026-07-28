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МТС накрыла сетью LTE еще восемь малых населенных пунктов в Калининградской области

Компания МТС запустила сеть LTE в восьми малых населенных пунктах Калининградской области, обеспечив для более чем 4 тыс. местных жителей доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС модернизировали оборудование в поселках Садовое и Краснолесье Нестеровского района, Неманское и Весново Краснознаменского, Маяковское Гусевского, Победино Славского района и Олехово Озерского. Во всех этих населенных пунктах проживает от 300 до 1 тыс. человек. Также покрытие сети улучшили в поселке Котельниково в Зеленоградском районе, где зарегистрировано всего 15 жителей.

Обновленная сеть позволит местным жителям и дачникам пользоваться высокоскоростным интернетом 4G. Кроме того, сельчане смогут общаться по технологии VoLTE. Она обеспечивает мгновенное соединение, кристально чистый звук и позволяет загружать файлы или переписываться в социальных сетях прямо во время телефонного разговора.

«Обеспечение равного доступа к цифровым сервисам для всех жителей региона, вне зависимости от размера их населенного пункта, — наш ключевой приоритет. Модернизация оборудования позволила предоставить сельчанам возможность быстрой передачи данных и создать надежную основу для решения повседневных задач — от онлайн-банкинга до использования современных технологий голосовой связи», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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