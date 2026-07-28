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РТК-ЦОД стал ИТ-партнером онлайн-кинотеатра Start в части инфраструктуры

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, предоставил инфраструктуру для масштабирования платформы онлайн-кинотеатра Start. Резервирование инженерных систем и скоростные каналы связи обеспечили круглосуточную доступность и бесперебойную работу видеосервиса. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Перед Start стояла задача масштабировать инфраструктуру в сертифицированном ЦОД и усилить ее отказоустойчивость. При выборе поставщика компания учитывала уровень доступности вычислительных ресурсов, наличие необходимых сертификатов, резервирование инженерных систем и расположение площадки. Значимым фактором также стала возможность РТК-ЦОД обеспечить связность как внутри площадки, так и между центрами обработки данных.

По условиям прямого бессрочного соглашения провайдер предоставил защищенную масштабируемую базу для развития видеосервиса. При этом команда РТК-ЦОД закрыла все задачи по энергоснабжению, внутренним соединениям и организации интернет-доступа со связностью между распределенными ЦОД. Гарантированный уровень SLA для интернет-услуг составил 99,982%.

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«По мере развития платформы мы регулярно расширяем и обновляем инфраструктуру, чтобы она соответствовала текущим и будущим потребностям бизнеса. При выборе партнера для нас были важны надежность площадки, качество связности и возможности для дальнейшего масштабирования. Решение РТК-ЦОД отвечает этим требованиям и органично дополняет существующую инфраструктуру Start», — сказал Александр Шашов, технический директор онлайн-кинотеатра Start.

«Компании, работающие с высоконагруженными цифровыми сервисами, предъявляют к инфраструктуре дата-центров особенно строгие требования. Для них по умолчанию важны резервирование, качество инженерной эксплуатации и понятная модель сопровождения. Проект для Start показывает, что РТК-ЦОД может брать на себя весь инфраструктурный контур — от площадки и питания до каналов связи и эксплуатации. При этом мы не ограничиваемся базовым размещением оборудования. РТК-ЦОД — комплексный ИТ-партнер: мы предоставляем облачные сервисы и реализуем интеграционные проекты под ключ», — отметил Алексей Шувалов, директор центра по работе с клиентами РТК-ЦОД.

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