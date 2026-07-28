CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

«Сбер2B» запускает бонусную программу для рекламы в «Яндекс Директе»

Бизнес-группа «Сбер2B» сообщила о запуске специального предложения для клиентов: при размещении рекламы через «СберТаргет» в «Яндекс Директе» бизнес сможет получить дополнительные 10 тыс. бонусных рублей на продвижение.

Для участия необходимо разместить рекламную кампанию на площадке партнера – с бюджетом от 8 тыс. руб. без учета НДС. После выполнения этого условия к бюджету клиента будет дополнительно начислено 10 тыс. бонусных рублей. Бонус предоставляется единоразово на первый запуск в период действия акции.

Предложение ориентировано на компании малого и среднего бизнеса, которые хотят протестировать цифровое продвижение и оценить результативность каналов без существенного увеличения расходов. Дополнительный бюджет позволит снизить первоначальные затраты на запуск и быстрее получить данные об эффективности рекламной активности и отдельных кампаний.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

«Сбер2B» продолжает развивать инструменты, которые помогают бизнесу проще запускать продвижение и быстрее получать первые результаты. Новое предложение позволит клиентам протестировать возможности «Яндекс Директа», снизить расходы на старт и оценить эффективность размещения на практике», — отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2B Таргетинг».

Помимо бонуса, клиенты смогут бесплатно получить план продвижения своего бизнеса, в котором будет пошагово рассказано, что нужно делать при продвижении, чтобы привлечь больше клиентов и улучшить финансовые показатели бизнеса, а также дополнительные бонусы от партнеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Финляндия обрежет российское оптоволокно, ведущее в Европу

Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

Российский навигатор научился ориентироваться без сотовой связи, GPS и ГЛОНАСС. Он работает «по приборам», которые есть даже в самых дешевых смартфонах

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Курьерам осталось недолго? Россияне массово бойкотируют их и сами ходят за заказами

Невиновного пользователя анонимного мессенджера бросили в тюрьму из-за опечатки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще