Среднее время поездки на самокатах «Юрент» достигло 9,6 минут: пользователи перестали арендовать самокаты для развлечения

Кикшеринг «Юрент» отмечает значительный рост числа коротких «транспортных» поездок в сезоне 2026 г. Среднее время поездки на самокатах сервиса составило 9,6 минут. За четыре года доля коротких поездок до 10 минут выросла с 50% (в 2023 г.) до 88,3% (в 2026 г.). Абсолютное число коротких поездок за четыре года увеличилось в 2,9 раза. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Таким образом, пользователи кикшеринга окончательно перестали воспринимать самокаты как развлечение и используют арендные самокаты для коротких перемещений исключительно как транспорт «последней мили». Самокаты закрыли проблему преодоления коротких расстояний от остановки общественного транспорта до конечной точки — дома или офиса.

Лучше всех уход от развлекательных поездок демонстрирует Москва — здесь среднее время поездки на самокатах «Юрент» составило 8,1 минуты. В Санкт-Петербурге — 9,1 минуты. В Екатеринбурге этот показатель составил 9 минут, в Челябинске — 9,3 минуты.

При этом наблюдается тренд на рост популярности поездок в ночное время суток в период с 22:00 вечера до 06:00 утра. С января по июль 2026 г. их количество увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., длительность таких поездок также снижается год к году и сейчас составляет в среднем 10,2 минуты. Наибольшей популярностью ночные поездки пользуются в регионах, где альтернативные виды общественного транспорта, чтобы добраться домой, часто отсутствуют.