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Готовый бизнес во II квартале 2026 года: по росту спроса и предложения лидирует бизнес в сфере услуг

Аналитики «Авито» подвели итоги II квартала в готовом бизнесе и сравнили результаты с данными аналогичного периода 2025 г. По росту спроса и предложения лидирует бизнес в сфере услуг. По доле спроса и предложения — предприятия в сфере общепита и торговли. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Общественное питание

На сферу общепита приходится 15% спроса и 16% предложения. Средняя стоимость предприятия — 94 тыс. руб. В этой категории наибольшим спросом пользуются кофейни (32%), рестораны и кафе (31%), а также точки с фастфудом (19%). По объему предложения лидируют рестораны и кафе (37%), кофейни (29%) и точки с фастфудом (17%). На 17% чаще за год стали выставлять на продажу кальянные.

Торговля

На сферу торговли приходится 15% спроса и 23% предложения. В среднем такие предприятия во II квартале 2026 г. стоили 720 тыс. руб. В этом разделе спросом пользуются продуктовые магазины (32%), цветочные магазины (17%) и алкогольные магазины (10%). За год на 33% вырос спрос на вендинговые автоматы. По доле предложения в топ-3 вошли продуктовые магазины (26%), магазины одежды, обуви и аксессуаров (12%), а также цветочные магазины (10%). При этом на 37% чаще выставляли на продажу интернет-магазины.

Услуги

Сфера услуг заняла 9% спроса и 10% предложения, при этом объем и спроса, и предложения здесь вырос на 20%. Средняя стоимость такого бизнеса — 340 тыс. руб. По спросу в категории лидируют образовательные услуги (15%), специализированные (10%) и бытовые (6%). За год на 22% вырос спрос на агентства недвижимости. По объему предложения в тройке лидеров также образовательные (18%), специализированные (17%) и бытовые услуги (13%). На 31% выросло предложение деловых услуг.

Красота и здоровье

На сферу красоты и здоровья пришлось 9% спроса и 11% предложения. Наибольшим спросом пользуются салоны красоты (49%), стоматологии (11%), парикмахерские и барбершопы (8%). На 5% за год вырос спрос на стоматологии. Лидеры по объему предложения — салоны красоты (49%), студии маникюра (11%), а также парикмахерские и барбершопы (11%). На 6% больше стало предложений о продаже косметологических бизнесов.

Производство

Бизнесы в сфере производства заняли 6% спроса и 8% предложения, средняя цена составила 1,3 млн руб. Наибольшим спросом пользуются пищевые производства (23%), производства товаров (21%) и предприятия в сфере добычи и обработки природных ресурсов (11%). На 14% вырос спрос на автомобильные производства. Топ-3 по объему предложения — пищевые производства (22%), производства товаров (20%) и производства строительные материалов (14%).

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«Во втором квартале наиболее заметную динамику показала сфера услуг — здесь одновременно выросли и спрос, и предложение. Это говорит о том, что предприниматели продолжают видеть потенциал в сервисных бизнесах, где можно относительно быстро выйти на рынок и начать работать с уже готовой инфраструктурой и клиентской базой. При этом сохраняется высокий интерес и к традиционным направлениям — торговле и общепиту, которые остаются крупнейшими сегментами рынка готового бизнеса», — сказал Александр Мирской, директор бизнес-направления «Готовый бизнес и оборудование для бизнеса» в «Авито».

Франшизы

В России спрос на франшизы показывает разнонаправленную динамику. На эту категорию во II квартале 2026 г. спрос умеренно снизился на 11% год к году и повысился на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом во II квартале спрос превышает количество листеров, выставляющих объявления на платформе почти в 18 раз. Среди франшиз во II квартале 2026 г. сильнее всего год к году спрос вырос на арендный (+50%) и торговый бизнес (+23%). Снижение показали сферу туризма (-5%) и авто (-13%). Наиболее востребованы франшизы в сфере торговли — на них приходится самая высокая доля спроса (38%). Далее следуют франшизы в сферах услуг (13%), общепита (11%), аренды (9%) и производства (9%).

Выставлять франшизы на продажу в этом периоде стали менее активно. Наибольшая доля предложений приходится на франшизы в сфере услуг (30%). Также в топ-5 — сферы торговли (24%), общепита (17%), развлечений (7%) и красоты и здоровья (7%).


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