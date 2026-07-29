J’son & Partners Consulting: российские платформы унифицированных коммуникаций наращивают ИИ-функциональность

Аналитическая компания J'son & Partners Consulting провела исследование, посвященное оценке функций на основе искусственного интеллекта (ИИ) в российских сервисах видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций для бизнеса. Лидером по интегральному индексу ИИ-функциональности стала платформа «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Аналитики оценили ведущие российские решения в области унифицированных коммуникаций по трем ключевым направлениям: наличия и содержание всей доступной ИИ-функциональности, наличие и содержание ИИ-функций, используемых в повседневных сценариях, а также качество реализации ИИ-функциональности. Этот подход позволил сформировать рейтинг, отражающий как зрелость технологий, так и их применимость в бизнес-среде.

Платформа «МТС Линк» оказалась лидером по количеству ИИ-функций. Кроме того, она продемонстрировала высокие показатели качества и покрытия, подтвердила наличие специальных возможностей, таких как определение дипфейков и генерация цифровых аватаров, а также доступность ИИ-функций в широком наборе сервисов совместной работы и коммуникаций. Все это обеспечило ей отрыв от других решений (9,09 баллов против 5,18 у ближайшего конкурента — платформы SaluteJazz).

В повседневных сценариях разрыв в показателях между игроками рынка заметно сокращается. Это говорит о том, что ряд ИИ-возможностей становится стандартом для большинства платформ. Высокие результаты по этому критерию показывают «МТС Линк», IVA360, «Яндекс 360», DION и Pruffme. Согласно методологии исследования, ИИ-функции для сценариев повседневного использования включают транкрибацию, саммаризацию, доступность расшифровки в мобильном контуре, шумоподавление, а также размытие и замену фона.

Отдельно аналитики J’son & Partners Consulting отмечают новый тренд в области ИИ-саммаризации. Многие решения рассматривают транскрибацию как конечный результат обработки встречи и автоматизируют подготовку одного итогового документа. Однако следующим шагом становится возможность адаптировать формат итогов под вид мероприятия: планерка, мозговой штурм, собеседование и прочие. Такая возможность уже доступна в «МТС Линк» и частично реализована в серверном решении TrueConf Room, где изменение формата итогов доступно посредством написания промпта. Функциональность потенциально сможет помочь снизить административные трудозатраты и ускорить принятие решений по итогам онлайн-встреч.

«Российский рынок платформ унифицированных коммуникаций уже прошел этап, когда нейросети внедрялись точечно, в качестве эксперимента. Сегодня ИИ становится неотъемлемой частью цифрового рабочего пространства: он помогает сохранять контекст, сократить рутинные задачи, ускоряет обмен знаниями и делает совместную работу более продуктивной. Разработчики конкурируют уже не в количестве ИИ-возможностей, а в том, насколько органично они встроены в повседневые сценарии и насколько заметный эффект дают бизнесу. Именно поэтому мы развиваем ИИ как сквозную технологию для всей платформы: пользователи получают поддержку на каждом этапе совместной работы — от подготовки встречи до реализации принятых на ней решений», — сказал генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

Исследование проводилось в июне — июле 2026 г. В рамках исследования были проанализированы следующие российские сервисы унифицированных коммуникаций, в составе которых присутствуют ИИ-функции: DION, Compass, eXpress, IVA360, Pruffme, SaluteJazz, TrueConf Room + TrueConf AI Server, «Битрикс24», «Контур.Толк ВКС», «МТС Линк», «Яндекс360».