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«МегаФон»: абитуриенты Кубани поступают в вузы через «Госуслуги»

Во время приемной кампании в высшие учебные заведения жители края в три раза увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом абитуриентов, школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в вузы страны. Наибольший интерес у выпускников вызывают университеты Юга. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные заведения страны. Большие данные оператора показывают, что чем ближе время подавать документы, тем чаще пользователи начинают изучать информацию по целевому обучению, подбору подходящего университета. Так, на сегодняшний день абитуриенты и их семьи используют на портале на 58% больше интернет‑трафика, чем в начале 2026 г.

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Среди выпускников края безусловным лидером остается Кубанский государственный университет: на его официальный сайт приходится 38% локального трафика абонентов. Сразу за ним следуют Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (25%) и Кубанский государственный медицинский университет (20%). Среди вузов, расположенных в других регионах, у местных старшеклассников востребованы Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону, Майкопский государственный технологический университет и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова. В свою очередь учебными заведениями Кубани чаще всего интересуются жители Ставрополья и Ростовской области.

«Цифровые инструменты — от онлайн‑лекций до совместных образовательных проектов — значительно расширяют возможности обучения и делают его более гибким. Мы активно поддерживаем этот тренд: чтобы обеспечить стабильную связь при растущем трафике, мы модернизировали телеком‑инфраструктуру в разных районах региона — в Абинском, Апшеронском, Славянском, Кавказском и других», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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