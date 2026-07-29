CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» пересобрал сеть для ускорения 4G в Красноярске

Расширенная емкость сети и быстрый мобильный интернет «МегаФона» стали доступны жителям и гостям Красноярска. Инженеры оператора провели рефарминг телеком-оборудования, перераспределив частоты 3G в пользу LTE. Такая технология позволяет заметно улучшить качество связи без установки дополнительных базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Компания проанализировала потребление мобильного трафика в столице края и с помощью инструментов Big Data спрогнозировала дальнейший рост нагрузки. Полученные данные легли в основу программы рефарминга. Опираясь на расчеты, специалисты определили локации, которым в первую очередь потребуется дополнительная емкость сети.

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

Улучшения коснулись как центра мегаполиса — улиц Авиаторов, Карла Маркса и Ленина, так и спальных районов города — проспекта им. газеты «Красноярский рабочий», улицы Мичурина. Параллельно с рефармингом связисты активировали высокочастотные слои LTE, которые позволяют увеличить скорость передачи данных.

«За последние годы Красноярск превратился в центр притяжения не только бизнес-визитеров, но и туристов. Город полностью удовлетворяет эти запросы. Парки, музеи и рестораны ежегодно привлекают тысячи гостей. Интерес к региону растет, а значит, будет увеличиваться и нагрузка на телеком-инфраструктуру. Чтобы сработать на опережение, мы регулярно обновляем оборудование. В первом полугодии специалисты модернизировали более чем 60 базовых станций. Также положительные изменения коснулись сети в городе-спутнике КрасноярскаДивногорске», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Финляндия обрежет российское оптоволокно, ведущее в Европу

Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

Российский навигатор научился ориентироваться без сотовой связи, GPS и ГЛОНАСС. Он работает «по приборам», которые есть даже в самых дешевых смартфонах

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Курьерам осталось недолго? Россияне массово бойкотируют их и сами ходят за заказами

Невиновного пользователя анонимного мессенджера бросили в тюрьму из-за опечатки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще