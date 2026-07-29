Работодатели назвали топ-3 навыка, которые помогут получить оффер в конкурентных профессиях

Российские работодатели назвали ключевые профессиональные навыки, которые могут повысить конкурентоспособность «белых воротничков» при поиске работы. Особенно актуально это для направлений с высокой конкуренцией за вакансии, где компании могут выбирать из большого числа кандидатов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным исследования hh.ru, повышенная конкуренция соискателей сегодня наблюдается среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы (26 резюме на вакансию), в ИТ-сфере (hh.индекс 20), в сфере административного персонала (13), бухгалтеров, экономистов и финансистов (12). Это означает, что компании имеют широкий выбор кандидатов, а наличие востребованных профессиональных навыков может стать решающим преимуществом при трудоустройстве.

Опрошенные работодатели из разных сфер деятельности отметили, какие навыки в их компании сейчас особенно ценят при поиске новых сотрудников и на что обращают внимание при просмотре резюме в первую очередь.

Топ-3 навыки, которые работодатели ценят чаще всего у специалистов в сфере маркетинга и рекламы: продвижение бренда и маркетинговая стратегия — 43%; умение работать с аналитическими инструментами — 39%; владение digital-инструментами — 34%;

Топ-3 востребованных навыка у специалистов ИТ-сферы: программирование и разработка ПО — 43%; администрирование серверов и сетей — 30%; анализ данных и работа с BI-инструментами — 27%.

Топ-3 востребованных навыка у административного персонала: ведение деловой переписки и переговоров — 63%; уверенное владение офисными программами — 59%; работа с CRM-системами — 50%.

Топ-3 навыка для бухгалтеров, экономистов и финансистов: уверенное владение профессиональным программным обеспечением — 39%; знание «1С» — 35%; ведение бухгалтерского учета и навыки планирования и аналитики — по 35%.

При этом наряду с профильными компетенциями работодатели все чаще обращают внимание на владение инструментами искусственного интеллекта. Пока этот навык не входит в число базовых требований для большинства профессий, однако уже становится дополнительным преимуществом для кандидатов. Умение работать с искусственным интеллектом как важную компетенцию отметили 28% компаний, нанимающих административный персонал, 20% — ИТ-специалистов, 8% — инженерно-технических работников и 4% — бухгалтеров.

«Мы видим, что модель ожиданий от специалистов постепенно меняется. Если раньше работодателю было достаточно убедиться в профессиональной экспертизе кандидата, то сегодня практически в каждой офисной профессии появляется “второй слой” компетенций — цифровые инструменты, работа с данными и искусственный интеллект. Подобные требования сейчас предъявляются уже далеко не только в сфере информационных технологий. Работодатели теперь ожидают, что сотрудник сможет использовать современные инструменты для решения ежедневных задач. Для соискателей уже недостаточно просто искать и откликаться на вакансии, которые номинально соответствуют их навыкам. Важно понимать, какие умения действительно востребованы в вашей сфере, каких компетенций не хватает конкретно вам и что стоит развивать для следующего карьерного шага. По данным экспертов карьерной платформы hh.ru, один из главных трендов последних лет — осознанная «прокачка» профессиональных навыков. С 2023 года почти 4 млн россиян уже воспользовались инструментами платформы для подтверждения своих компетенций», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.



