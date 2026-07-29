SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2026 года

Платформа гибкой занятости SkillStaff подвела итоги спроса и предложения специалистов на российском рынке за I полугодие 2026 г. Общая статистика отражает ситуацию на платформе в целом, а детальный анализ посвящен ИТ-специалистам — направлению с наибольшим количеством исполнителей. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Главные выводы

Гибкая занятость растет: число компаний-заказчиков увеличилось почти на четверть (22%), что суммарно составило более 1110 запросов на специалистов различных категорий. Число исполнителей на платформе увеличилось на 8,7 тыс. специалистов и составляет 43 тыс. Бизнес переходит от автоматизации отдельных процессов к комплексной цифровой трансформации: в приоритете проекты по данным, BI, корпоративным системам и ИИ.

Как и в 2025 г., компании преимущественно ищут опытных специалистов: 73% запросов приходится на грейды Middle+ и выше. По итогам I полугодия 2026 г. в структуре запросов увеличилась доля проектов сроком более года — до 20% против 4% годом ранее.

В ритейле за год спрос сместился от Java-разработчиков к Data-инженерам, системным аналитикам и специалистам по качеству разработки. В финтехе усиливается спрос на специалистов по информационной безопасности и сложной аналитике. ИТ-компании расширяют набор востребованных компетенций: помимо разработки растет роль DevOps, данных и системной аналитики.

Удаленка остается основным форматом гибкой занятости — на нее приходится 85% запросов. Доля гибридного формата за год выросла более чем в два раза — с 5% до 12%, а офисный формат продолжил сокращаться.

Средняя ставка ИТ-специалистов в 2026 г. снизилась на 9% и составила 2,912 руб./час.

Отрасли

За первые шесть месяцев 2026 г. количество компаний-заказчиков, которые зарегистрировались на платформе SkillStaff и проявили интерес к гибкой занятости, увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Общее количество запросов на гибкую занятость выросло на 21%. При этом рынок исполнителей продолжает расти еще более высокими темпами: число специалистов, зарегистрированных на платформе, увеличилось на 76%.

В I полугодии 2026 г. наиболее активно за услугами ИТ-специалистов через платформу обращались ИТ-компании — на них пришлось 53% всех компаний, разместивших запросы на подбор специалистов. На втором месте оказался ритейл (11%), далее следуют банки и компании финансового сектора (9%), промышленность и производство (7%), телекоммуникационный бизнес (5%). Еще 6% запросов поступило от компаний из других отраслей, включая недвижимость и строительство, страхование, образование, туризм, транспорт и медицину.

Данные исследования показали, что если в I полугодии 2025 г. бизнес в основном фокусировался на автоматизации отдельных процессов, то в первой половине 2026 г. компании сосредоточились на более комплексных проектах цифровой трансформации. Компании искали специалистов для проектов по управлению холдингами, развитию хранилищ и витрин данных, а также миграции BI-систем. Сохраняется высокий спрос на разработку платежных шлюзов, CRM-систем, реферальных программ для ритейла. Также бизнес часто искал специалистов для развития корпоративных платформ и внедрению искусственного интеллекта — ИИ-агентов, LLM-приложений и инструментов машинного обучения.

ИТ – стеки и грейды

За указанный период наиболее часто клиенты искали системных аналитиков, Java-разработчиков, DevOps-инженеров и Data-инженеров. Для сравнения, в первом полугодии 2025 года наиболее востребованными были Java-разработчики, системные аналитики и бизнес-/системные аналитики. Таким образом, за год увеличился спрос на специалистов, связанных с инфраструктурой, обработкой данных и обеспечением качества разработки, при этом системные аналитики сохранили лидирующие позиции.

«Мы видим по данным платформы, что растет спрос на специалистов в области информационной безопасности и искусственного интеллекта, что отражает текущие запросы рынка. Если раньше отношение к использованию ИИ в работе было скорее настороженным, то сейчас компании, наоборот, ставят такой навык в плюс. Также можно заметить, как растут требования к софт-скиллам: работодатели предпочитают специалистов, которые способны работать автономно и не требуют постоянного микроменеджмента со стороны руководителя и команды», — сказал Никита Шабашкевич основатель и генеральный директор платформы SkillStaff.

По оценке SkillStaff, почти три четверти компаний (73%) ищут ИТ-специалистов с высоким уровнем квалификации (Lead, Senior, Middle+). По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. этот показатель вырос на 6 процентных пунктов — с 67% до 73%. При этом доля запросов на специалистов среднего уровня снизилась с 30% до 24%, а интерес к кандидатам с начальным грейдом остался без изменений и составляет 3%.

«Мы видим укрепление тренда на привлечение высококвалифицированных специалистов, которые могут быстро включиться в проект и начать приносить результат без длительного периода адаптации. Это понятный запрос рынка, однако вместе с тем в долгосрочной перспективе остается важной задача формирования кадрового резерва: без привлечения и развития начинающих специалистов может возникнуть дефицит опытных кадров в будущем», — сказал Никита Шабашкевич.

Какие ИТ-специалисты нужны разным отраслям

Анализ запросов клиентов по отраслям показал, что ритейл и ИТ начинают двигаться в сторону данных и ИИ-инфраструктуры, а финтех — в сторону безопасности и сложной аналитики.

Среди заказчиков из ритейла за год произошел сдвиг от классических задач разработки в сторону работы с данными и качеством цифровых продуктов. Если в первом полугодии 2025 г. наиболее востребованными были Java-разработчики, то в 2026 г. лидерами стали Data-инженеры, системные аналитики, QA-автоматизаторы и Full Stack-разработчики. При этом ритейл две трети запросов (67%) приходится на высококвалифицированных экспертов.

У компаний из сферы финтеха наиболее востребованными направлениями в I полугодии 2026 г. стали системные аналитики, Java-разработчики, специалисты по защите информации и бизнес-аналитики. По сравнению с 2025 г. в структуре спроса усилилась роль информационной безопасности. В финтехе на высококвалифицированных экспертов приходится 78% всех заявок, тогда как годом ранее показатель составлял 74%. Доля специалистов среднего уровня снизилась с 24% до 18%, а начального — выросла незначительно и составила 3%.

Среди заказчиков из ИТ-отрасли — разработчиков программного обеспечения, интеграторов и ИТ-агентств — наиболее востребованными специалистами в I полугодии 2026 г. стали системные аналитики (9%), DevOps-инженеры (5%), Java-разработчики (5%) и аналитики 1С (5%). При этом по сравнению с 2025 годом снизилась концентрация спроса на Java-разработчиков: их доля сократилась с 26% до 5%. Структура грейдов в ИТ-сфере за год практически не изменилась: 63% запросов приходится на специалистов высокого уровня квалификации, 35% — на специалистов среднего уровня, 2% — на начинающих специалистов.

Условия привлечения

Согласно статистике, большинство компаний по-прежнему рассматривают гибких специалистов для дистанционной работы — на удаленный формат приходится 85% всех запросов. При этом доля вакансий с гибридным графиком за год увеличилась более чем в два раза — с 5% до 12%, тогда как офисный формат стал менее востребованным и сократился с 6% до 4%.

В I полугодии 2026 г. компании, как и в 2025 г., чаще всего нанимают специалистов на срок до полугода (34%).

ИТ — средние ставки

Исследование показало, что средняя ставка ИТ-специалистов на платформе снизилась на 9% — до 2,912 тыс. руб./час за аналогичный период 2025 г.

Исследование позволило определить самые высокие средние ставки по специализациям. Самые дорогие специалисты — руководители разработки, их средняя ставка составила 4,72 тыс. руб./час. Далее следуют специалисты по защите информации (4,69 тыс. руб./час), ML-разработчики (4,22 тыс. руб./час), Data Scientist (4,09 тыс. руб./час) и Full Stack-разработчики (4,01 тыс. руб./час).

Если учитывать не только специализацию, но и уровень квалификации, максимальные средние ставки зафиксированы у Full Stack-разработчиков уровня Middle+ — 6 тыс. руб./час. Далее следуют Data Scientist и ML-разработчики уровня Senior со ставкой 5,63 тыс. руб./час.

В исследовании приняло участие около 15 тыс. активных профилей специалистов гибкой занятости, размещенных на платформе (проектные специалисты, индивидуальные предприниматели и самозанятые).



