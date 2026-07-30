Число поездок на самокатах «Яндекс Go» выросло на 60% во II квартале 2026 года

Количество поездок на самокатах «Яндекс Go» увеличилось на 60% во II квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика связана с ростом частоты поездок у постоянных пользователей, притоком новых клиентов сервиса, а также расширением территории присутствия благодаря стратегическому партнерству с региональным оператором SunRent. На старте сезона-2026 сервис уже работал более чем в 100 российских городах.

Самокат остается важным транспортом для перемещения на короткие расстояния до 3-5 км. Так, по данным сервиса, с марта по август 2025 г. около половины поездок в Москве начиналось или заканчивалось у станций метро, МЦК и МЦД. При этом растет число поездок, где самокат закрывает весь маршрут целиком — например, между домом и работой, университетом и общежитием или внутри деловых районов. Наибольший спрос фиксируется рядом с транспортно-пересадочными узлами, студенческими кампусами и в центральных районов городов работы сервиса.

Также в июне 2026 г. в «Яндекс Go» появились мультимодальные маршруты, объединяющие самокат и метро для «первой мили». Приложение само предлагает доехать до станции на самокате, если это быстрее пешей прогулки, что позволяет сэкономить в среднем 10-15 минут в пути.