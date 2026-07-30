«МегаФон»: мобильный трафик томичей на «Госуслуги» удвоился в период поступления в вузы

В период приемной кампании в вузы жители Томской области заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в учебные заведения страны. При этом наибольший интерес у томских выпускников к классическим, опорным университетам региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» — один из возможных способов подачи документов в высшие учебные заведения страны. Большие данные оператора показывают, что абитуриенты и их семьи используют на портале в период приемной кампании на 125% больше интернет‑трафика, чем в начале 2026 г.

У выпускников региона безусловным лидером стал Томский политехнический университет. На его официальный сайт приходится 30% локального трафика абонентов. Сразу за ним следуют Томский государственный университет (24%) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (20%). Старшеклассники из соседних регионов также интересуются учебными заведениями в Томске. Самыми активными оказались жители Кемеровской, Новосибирской областей и Красноярского края. Примечательно, что интерес к сибирскими вузам проявляют еще пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского Автономного округа и Краснодарского края.

«Использование сервиса «Поступление в вуз онлайн» стало доминирующим способом дистанционной подачи документов в университет. В приемную кампанию 2025 г. в Томский политехнический университет было подано около 14 тыс. заявлений от абитуриентов, поступающих на все формы обучения и уровни образования, более 58% из них в цифровом формате через портал «Госуслуг». Но особенность приемной кампании 2026 г. как раз в том, что если абитуриент выбрал онлайн-способ подачи заявления, то сделать это можно только через «Госуслуги». На текущий момент в вуз поданы заявления на все формы обучения и уровни образования, более 94% из них — в цифровом формате через портал. Тем не менее сайты вузов остаются важным инструментом, потому что именно здесь абитуриенты получают максимум информации о конкретных направлениях и возможностях университета», – отметил начальник отдела организации набора ТПУ Александр Денисевич.

«Чтобы жители Томской области могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами, включая портал «Госуслуг», мы развиваем телеком-инфраструктуру. С начала года в регионе ввели в эксплуатацию и модернизировали более 60 базовых станций. Эти работы позволили расширить емкость сети и заметно улучшить качество мобильной связи. Обновленная сеть справляется с пиковыми нагрузками, позволяя абитуриентам легко изучать специальности онлайн и следить за списками поступивших», – отметил директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.