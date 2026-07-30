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Мобильный интернет ускорили в «самом авангардном» месте Санкт-Петербурга

МТС расширила покрытие мобильной сети LTE в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети, ускорить передачу данных на Аптекарском острове — популярном месте у горожан и туристов, в котором расположено множество учебных заведений и культурных центров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В разгар летнего сезона МТС разместила десятки дополнительных базовых станций LTE в центральных районах Санкт-Петербурга. Так, новые мощности появились на улице Профессора Попова. С их помощью удалость повысить надежность текущей сетевой инфраструктуры в сердце Петроградской стороны: нарастить скорость мобильного интернета и существенно расширить радиопокрытие в загруженных локациях. Обновленные скорости доступны в близлежащих жилых домах, зеленых зонах, корпусах университетов, школах.

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По соседству расположен деревянный особняк, в котором находится Музей петербургского авангарда. В начале XX века в нем жил художник, музыкант, один из лидеров русского авангарда Михаил Матюшин. В первой половине прошлого столетия дом стал своеобразной штаб-квартирой отечественных футуристов: здесь жили и творили поэты Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, художники Казимир Малевич и Павел Филонов.

«Мы продолжаем обновлять мобильную сеть в точках притяжения жителей и туристов в Северной столице. К лету наши инженеры уже улучшили радиопокрытие на Казанской улице, Невском проспекте и набережной канала Грибоедова. Мы фиксируем растущий спрос на голосовую связь и онлайн-сервисы у абонентов в высокий сезон, поэтому с помощью инструментов на основе Big Data, ИИ определяем приоритетные локации, где обновление сети требуется в первую очередь. Одновременно заменяем магистральные узлы на транспортной инфраструктуре в Петербурге и Ленобласти, чтобы упростить в будущем запуск сервисов на базе технологий 5G», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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