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МТС расширила покрытие возле новостроек Михайловска

МТС установила новые базовые станции в растущих районах Михайловска. Качественное покрытие сети появилось в северной части города, где уже много лет ведется активная застройка и развитие инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила сеть в районе Адмиральского парка, двух скейт-парков и к северу от этих достопримечательностей. Также инженеры улучшили покрытие в районе строительного центра «Римский мастер», где расположены знаменитые мозаичные арт-объекты из металла: башня, слоны, пегас, сфинкс и др.

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Теперь жители растущего района смогут пользоваться цифровыми сервисами, звонить родным и близким из любой точки севера Михайловска.

«Мы видим, что город продолжает развиваться в северном направлении, уже видно еще намечающиеся улицы и строительство новых домов, поэтому мы продолжим строить новую цифровую инфраструктуру вслед за ростом Михайловска. Также хочу подчеркнуть, что в многоквартирных домах михайловцам помимо мобильной связи доступен также наш проводной интернет. Это значит, что они могут использовать пакетные решения и экономить на связи до 40% своих обычных трат на связь», — сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

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