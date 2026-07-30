«Яндекс 360»: почтовые спамеры перешли к точечным атакам вместо массовых рассылок

В первом полугодии 2026 г. спамеры изменили тактику: вместо массовых рассылок они все чаще проводят небольшие адресные кампании, распределяя отправку писем в течение дня. Если раньше злоумышленники могли за считаные минуты отправить сотни тысяч писем, то теперь разбивают их на небольшие партии, рассчитывая повысить вероятность доставки. При этом значительная часть таких сообщений по-прежнему блокируется еще на этапе приема почтовыми серверами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Общий объем почтового трафика за год вырос на 12% до 50 млрд писем. При этом число вредоносных писем, которые «Спамооборона» выявила и заблокировала еще на стадии обработки, увеличилось на 73%. Это стало возможным благодаря развитию механизмов раннего выявления угроз в «Спамообороне». Еще 5,7 млрд писем (+3% год к году) технология автоматически отправила в папку «Спам».

Чуть менее половины всех заблокированных или попавших в спам нежелательных писем были нацелены на получение пользовательских данных. Одной из главных тенденций первого полугодия стал рост фишинга (+45% год к году), направленного на получение логинов, паролей и других личных данных. Число попыток спуфинга – подмены адреса отправителя – достигло около 20 млн (+50% год к году).

Изменилось и содержание нежелательных писем. Если раньше значительную часть спама составляли реклама казино и сообщения о розыгрышах, то теперь злоумышленники чаще имитируют сервисы и организации, которым пользователи привыкли доверять, например госучреждения или известные бренды. Доля спама с вложениями — изображениями и файлами — выросла на 33%. Это продолжение прошлогоднего тренда: злоумышленники прячут текст внутри изображения, чтобы обходить фильтры.

По итогам полугодия стали популярнее рассылки с курсами и обучением (+25%). Письма с розыгрышами и казино тоже выросли в общем объеме (+18%), но занимают лишь 4% от всего спама. Снизились только количество поддельных предложений о работе или заработке (-1%).

По мере изменения тактики злоумышленников «Спамооборона» совершенствует алгоритмы обнаружения угроз, предотвращая все больше нежелательных писем еще на этапе обработки почтовыми серверами. Система уже использует CV-антифишинг, который позволяет распознавать визуальные образы и текст внутри изображений. Это помогает выявлять письма, маскирующиеся под доверенные сервисы и скрывающие содержимое в картинках. Также работает механизм повторной проверки: подозрительное сообщение может быть перепроверено уже после доставки, если появляется новая информация об угрозе.

«Если массовые рассылки быстро привлекают внимание защитных систем, то небольшие кампании сложнее обнаружить по объему отправки. Поэтому все большее значение приобретают признаки самого письма: репутация отправителя, содержимое сообщения, ссылки и другие сигналы, которые помогают выявлять мошеннические рассылки независимо от их масштаба», — сказал руководитель «Спамообороны» «Яндекс 360» Даниил Смирнов.

Всего «Спамооборона» анализирует примерно 10 тыс. факторов, на основе чего выносит вердикт. В папку «Спам» попадают сомнительные рассылки. Их можно вручную вернуть во «Входящие» в случае ошибки. Письма, которые алгоритмы совершенно точно определили как спам, блокируются и не доходят до получателя.

Обрабатывая большие объемы информации, система учится вычислять и новые виды спама: на них указывают повторяющийся контент, структура письма или ссылки, которые ранее не встречались. Кроме того, пользователи помогают обнаруживать вредоносные рассылки, когда отмечают нежелательные сообщения как спам.