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«Яндекс Маркет» и X5 расширили географию возврата заказов, включив «Пятерочки»

«Яндекс Маркет» и X5 масштабируют сотрудничество маркетплейса и торговой сети запускают полный цикл обслуживания онлайн-заказа - от получения до возврата - через инфраструктуру розничной сети.

Благодаря подключению касс торговой сети «Пятерочка» число точек, где можно вернуть заказ «Яндекс Маркета», выросло в 1,6 раза. Вернуть покупку теперь можно в 9 тыс. новых точек по стране. Для «Яндекс Маркета» сотрудничество позволяет улучшить клиентский опыт для покупателя, а для X5 сотрудничество расширяет набор сервисов, доступных посетителям «Пятерочки».

Там, где поблизости нет пункта выдачи «Маркета», сервис предложит вернуть заказ в ближайшую «Пятерочку». Ранее на кассах сети можно было только получить заказ — теперь пользователям доступен полный цикл, от получения до возврата.

Новые точки возврата появились в первую очередь за пределами крупных городов — в небольших населенных пунктах, где количество ПВЗ «Яндекс Маркета» мало или они отсутствовали. Так, например, в Красноярском крае количество точек для возврата выросло в 2,5 раза, в Челябинской области в 2,2 раза, в Кемеровской области в 2,8 раза. Еще в шести регионах вернуть заказ через «Пятерочку» можно впервые. Среди них — республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Возврат товара осуществляется прямо на кассе: покупатель самостоятельно упаковывает товар, сотрудник идентифицирует заказ по QR-коду и наклеивает этикетку – дополнительный визит в пункт выдачи не нужен. Покупатель получает единый бесшовный опыт и возможность возврата в шаговой доступности.

«Яндекс Маркет» и X5 начали сотрудничать в 2019 г. – тогда стала возможна доставка товара в сети магазинов.

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