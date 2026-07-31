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«Авито»: каждый второй россиянин готовит каждый день

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» узнали у россиян, как часто они готовят, что именно и какие кухонные товары для этого используют. Выяснилось, что чаще всего для кухни покупают кастрюли и сковородки и большинство при выборе новых товаров обращают внимание на рекламу. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Практически каждый россиянин хотя бы иногда готовит дома, и половина (51%) делают это каждый день. Среди женщин таких 62%, среди мужчин — заметно меньше, 38%. Треть россиян (33%) готовят несколько раз в неделю, 6% — несколько раз в месяц, и столько же — еще реже.

Мужчины чаще женщин готовят мясные блюда (47%), рыбу и морепродукты (15%), а также завтраки (15%). Женщины — салаты и закуски (36%), выпечку и десерты (27%), а также блюда из птицы (21%). Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп готовит пасту и пиццу (27%) и пекут что-нибудь сладкое (26%).

В основном россияне покупают для кухни кастрюли и сковородки (38%), мелкую бытовую технику (27%) и контейнеры для хранения продуктов (25%). Мужчины чаще приобретают ножи и другие подобные кухонные принадлежности (27%), а женщины — формы для выпечки (21%) и органайзеры для кухни (16%).

На новую покупку россиян обычно мотивирует желание упростить приготовление еды (29%) или заменить какую-то старую вещь или прибор (28%). Еще 15% признались, что любят пробовать новинки — в основном это молодежь 18-24 лет (19%). А 11% могут купить что-то из-за выгодной скидки или чтобы поучаствовать в акции.

Роль рекламы

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При этом 6 из 10 россиян обращают внимание на рекламу при покупке кухонной утвари и бытовой техники и признаются, что она так или иначе влияет на их выбор. Для 16% молодых людей 18-24 лет это и вовсе один из главных факторов при покупке нужной вещи.

Чаще всего релевантную рекламу кухонных товаров опрошенные видят на площадках электронной коммерции (35%). Еще 29% респондентов видят рекламу на телевидении. Молодежь 18-24 лет чаще других обращает внимание на рекламу в соцсетях (29%), у блогеров (26%) и на видеоплатформах (23%).


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