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Большинство работодателей и сотрудников положительно относятся к применению ИИ в работе — исследование

Сервисы «Работа.ру», «СберПодбор» и образовательная компания «Нетология» представили результаты исследования о внедрении ИИ в работу компаний в 2026 г. В опросе участвовали свыше 250 представителей организаций из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Согласно данным исследования, 63% сотрудников и работодателей позитивно оценивают применение ИИ‑инструментов в рабочих процессах. При этом 20% компаний уже закрепили правила работы с ИИ в официальных регламентах. Еще 11% респондентов отметили, что сотрудники массово запрашивают системное обучение ИИ‑навыкам.

Для каких целей сотрудники сейчас используют ИИ-инструменты?

Согласно результатам исследования, основная задача, для которой компании применяют ИИ, — поиск информации и проведение исследований: такой сценарий указали 48% респондентов. Второе место занимает генерация контента (тексты, фото, видео) — ее отметили 32% участников опроса.

Далее следуют автоматизация рутинных задач (17%) и поддержка коммуникации в сложных ситуациях (16%). Более узкое распространение получили сценарии в HR, аналитике и разработке: по 8% компаний используют ИИ для HR‑задач (включая рекрутинг, найм и онбординг), аналитики больших данных и процессов, а также для кодирования и автоматизации обработки данных. Для корпоративного обучения и развития навыков технологию применяют 7% респондентов.

Наименее востребовано использование ИИ в управлении проектами и планировании — этот вариант выбрали лишь 1% опрошенных. При этом четверть работодателей сообщили, что ИИ‑инструменты в их работе не применяются либо им это неизвестно.

Следят ли компании за тем, как сотрудники применяют ИИ в работе?

Контроль за применением ИИ в бизнесе пока слабо формализован: лишь 20% компаний закрепили правила в регламенте, ещё 9% делегировали регулирование отделам. В подавляющем большинстве организаций (71%) сотрудники сами решают, как использовать ИИ‑инструменты.

Как оценивают ИИ-инструменты для работы?

При этом настроения в профессиональной среде благоприятные: 63% опрошенных позитивно или скорее позитивно оценивают применение ИИ. Нейтральную позицию заняли 34% респондентов, а открыто негативное отношение выразили лишь 3%.

Как проходит обучение сотрудников работе с ИИ-инструментами в компании?

Системное обучение сотрудников работе с ИИ пока встречается редко. Лишь 2% компаний уже проводят такое обучение, еще 11% планируют его запустить в будущем. 3% не собираются обучать персонал вовсе, а 84% считают, что сотрудники осваивают ИИ самостоятельно.

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Запрос на обучение при этом есть, но он распределяется неравномерно. 11% компаний отмечают массовую заинтересованность сотрудников в системном обучении ИИ-инструментам, 22% — точечные запросы. В 57% случаев работники учатся сами, а 10% респондентов сообщили, что сотрудники вообще не проявляют интереса к теме ИИ.

При этом сам подход к замещению функций сотрудников искусственным интеллектом пока что остается однозначным: 100% опрошенных компаний рассматривают ИИ только как инструмент помощи, а не как замену персонала.

«Многие компании целенаправленно изучают возможности искусственного интеллекта: их главная задача — определить, какие решения можно внедрить уже сейчас, чтобы автоматизировать рутинные процессы и повысить общую эффективность работы. По данным нашей образовательной компании, в 2025 г. заметно вырос интерес к обучению в области ИИ. Это было связано в том числе с появлением и распространением новых решений — ИИ-сервисов, чат-ботов и ИИ-агентов. В первой половине 2026 г. интерес сохранился: компании все чаще внедряют ИИ для автоматизации и ускорения процессов, а специалисты стремятся освоить его для решения профессиональных задач и развития карьеры»”, — Юлия Володина, руководитель B2B-продукта «Нетологии».

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«Если в 2025 г. мы наблюдали всплеск интереса к обучению работе с искусственным интеллектом, то в 2026 г. спрос перешел в устойчивую фазу. Сегодня ИИ перестал быть отдельной темой и становится базовой компетенцией для специалистов самых разных профессий. Это подтверждают и наши продажи. В направлении апскилла 8 из 10 самых продаваемых программ и B2C, и B2C2B/B2B2C связаны с искусственным интеллектом. В числе лидеров — «Нейросети для анализа данных», «ИИ-агенты», «Нейросети для каждого: как решать рабочие задачи быстрее», «Нейросети для бизнеса и управленцев» и «Нейросети для маркетинга». В рескилле программа «Специалист по искусственному интеллекту» также входит в число самых востребованных продуктов. Меняется и сам характер спроса. Если раньше пользователи приходили изучать ИИ как отдельную технологию, то сегодня они хотят применять его для решения профессиональных задач. В ответ на этот запрос мы активно трансформируем образовательные продукты: специализированные ИИ-компетенции уже интегрированы почти в 60% наших продуктовых линеек, а базовые навыки ИИ-грамотности становятся обязательной частью практически всех программ. Параллельно мы расширяем линейку специализированных продуктов — в этом году запустили новые программы по искусственному интеллекту, машинному обучению, созданию контента с помощью ИИ, интеграции нейросетей в продуктовый менеджмент и промпт-инжинирингу», — Анна Шуликина, руководитель направления «Рескилл» образовательной компании «Нетология».

Методология. Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: представители компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты. Размер выборки: более 250 респондентов. Время проведения: июль 2026 г.

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