«МегаФон» обновил сеть в Кашине – будущей жемчужине «Золотого кольца»

Изменения почувствовали несколько десятков тысяч жителей в разных районах старинного города Кашин. Показатели передачи данных в районах города стали быстрее в среднем на 20%. «МегаФон» реализовал в «городе русского сердца» масштабный проект по строительству новых и модернизации существующих базовых станциях. В результате абоненты получили увеличение скорости мобильного интернета, улучшенное качество звонков и цифровых сервисов.

Кашин славится изгибами реки в форме сердца и целебными минеральными водами. Этот древний город в Тверской области привлекает туристов старинной архитектурой и уникальной атмосферой. В зоне внимания связистов оказался исторический центр и жилые кварталы, места отдыха, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки, больницы. Цифровое обновление затронуло в том числе и отдаленные микрорайоны, расположенные вдоль Калининского шоссе и улицы Дорожной.

«Востребованность связи четвертого поколения подтверждают данные аналитиков. С наступлением теплого времени года число туристов в Кашине увеличивается почти в 2 раза, голосовой трафик возрастает на 48%, а передача данных на 54%. А после запуска нового телеком-оборудования и модернизации существующего местные абоненты МегаФона стали тратить на 10‑12% больше трафика ежемесячно», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

К 2027 г. в связи с 60-летием туристического маршрута, Золотое кольцо официально расширится на 49 населенных пунктов — городов, поселков, сел во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, Тверской и Ярославской областях. В орбиту маршрута от Тверской области войдут Тверь и Кашин. По данным Минтранса, в 2025 г. турпоток на этом маршруте составил около 24 млн человек, и ежегодно он только увеличивается.