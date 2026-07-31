CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: женщины в Тамбовской области активнее мужчин следят за киноновинками

Тамбовчане стали чаще интересоваться новинками в онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился почти в пять раз. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных в регионе приходится на понедельник и субботу, когда зрители тратят на просмотр контента почти на 10% больше трафика, чем в другие дни недели. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности в четверг и пятницу, что свидетельствует о формировании устойчивого паттерна потребления, приуроченного к началу уикенда.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», объединяющего популярные онлайн-киноплощадки в одном пакете, главными ценителями кинотеатров в Тамбовской области стали женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Это отличается от общероссийской тенденции: в большинстве российских регионов наиболее активными пользователями онлайн-кинотеатров, как правило, являются мужчины 30-40 лет.

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

География популярности онлайн‑кино вышла далеко за пределы Москвы и Санкт‑Петербурга: в числе лидеров по общему объему трафика оказались Чечня, Дагестан, Карачаево‑Черкесия, Самарская область, Югра и Краснодарский край. Тамбовская область находится во второй половине этого списка.

«Цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью повседневной жизни абонентов. Наша задача как оператора — обеспечить надежную техническую основу для этого потребления. Мы активно развиваем сеть в регионе, повышая скорость передачи данных и стабильность соединения, чтобы каждый пользователь мог наслаждаться фильмами и сериалами в высоком качестве без задержек. Так, в течение этого года мы уже построили и модернизировали около 50 базовых станций в различных локациях региона», — отметил директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти описали порядок получения российских электронных подписей иностранными организациями

Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги

Россиянин получил в Wildberries бутылку воды за 100 рублей вместо видеокарты за 90 тысяч. Wildberries говорит, что это фейк

Банкет за счет домоседов. Сотовые операторы вводят бесплатный международный роуминг на фоне повышения внутренних тарифов

Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом

Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще