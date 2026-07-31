«МегаФон»: женщины в Тамбовской области активнее мужчин следят за киноновинками

Тамбовчане стали чаще интересоваться новинками в онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился почти в пять раз. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных в регионе приходится на понедельник и субботу, когда зрители тратят на просмотр контента почти на 10% больше трафика, чем в другие дни недели. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности в четверг и пятницу, что свидетельствует о формировании устойчивого паттерна потребления, приуроченного к началу уикенда.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», объединяющего популярные онлайн-киноплощадки в одном пакете, главными ценителями кинотеатров в Тамбовской области стали женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Это отличается от общероссийской тенденции: в большинстве российских регионов наиболее активными пользователями онлайн-кинотеатров, как правило, являются мужчины 30-40 лет.

География популярности онлайн‑кино вышла далеко за пределы Москвы и Санкт‑Петербурга: в числе лидеров по общему объему трафика оказались Чечня, Дагестан, Карачаево‑Черкесия, Самарская область, Югра и Краснодарский край. Тамбовская область находится во второй половине этого списка.

«Цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью повседневной жизни абонентов. Наша задача как оператора — обеспечить надежную техническую основу для этого потребления. Мы активно развиваем сеть в регионе, повышая скорость передачи данных и стабильность соединения, чтобы каждый пользователь мог наслаждаться фильмами и сериалами в высоком качестве без задержек. Так, в течение этого года мы уже построили и модернизировали около 50 базовых станций в различных локациях региона», — отметил директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.