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В HRMOST появилась возможность реактивации откликов, чтобы работать с лояльной аудиторией кандидатов

Сервис для автоматизации найма HRMOST запустил возможность реактивировать старые отклики и возвращать в воронку кандидатов, доступ к резюме которых компания приобрела ранее. Если соискатель уже откликался на вакансии работодателя, то сервис сможет инициировать диалог с ним в привычном для пользователя чате «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Функция рассчитана прежде всего на компании с массовым наймом — в ритейле, логистике, производстве и контакт-центрах. По сути, HRMOST переносит часть первичного подбора в привычный для кандидата чат, а данные о переписке и статусах сохраняет в ATS работодателя.

Сценарий работает так: работодатель подключает интеграцию с «Авито» и с ATS, и выделяет сегмент, с какими пользователями он хочет связаться. После этого бот проверяет, контактировали ли кандидат и компания на Авито, и может инициировать сообщение и дальше вести кандидата по заданному сценарию — вплоть до записи на собеседование или обновления статуса в системе.

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«Сокращение стоимости найма и повышение операционной эффективности — ключевые задачи для бизнеса любого масштаба. Все больше HR-процессов можно передавать алгоритмам, которые становятся гибче и функциональнее. Новый сценарий исходящей коммуникации в HRMOST помогает ускорить закрытие вакансий, получать больше ответов за счет общения в привычном для пользователей чате «Авито» и сокращать ручные операции. По данным HRMOST, у «Авито» один из самых высоких показателей доставляемости сообщений — 96–99% — и высокий уровень реакции на них — 69–85%», — сказал Константин Куница, директор сервиса для автоматизации найма HRMOST.

Бот не только ведет переписку с кандидатами в чате «Авито», но и сохраняет историю диалогов и результаты скрининга. Данные передаются в ATS компании и личный кабинет HRMOST. В результате рекрутер получает единую точку доступа к информации и может быстрее принимать решения по дальнейшим шагам найма.

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