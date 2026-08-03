Go Ahead вложилась в платформу для работы с авторами коротких видео VibeVO

Go Ahead вложилась в платформу для работы с авторами коротких видео VibeVO, сказал основатель платформы Вадим Стерлин. Точный размер полученной инвестором доли и оценку VibeVO стороны не раскрыли.

VibeVO объединяет в одной системе рекламодателей и создателей коротких видео. С помощью платформы компании могут запускать рекламные кампании у креаторов, управлять размещениями и работой с нарезками контента, настраивать таргетинг и отслеживать результаты кампаний.

«Инвестиции позволят нам, в первую очередь, масштабировать присутствие на рынке, совершенствовать платформу и привлечь больше рекламодателей. Кроме развития в России мы планируем выйти на рынки Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Полученные инвестиции Go Ahead должны помочь начать международное масштабирование», — сказал Вадим Стерлин.

По словам Стерлина, VibeVO самостоятельно собрала крупнейшую базу клипперов и авторов нарезок в русскоязычном медиапространстве. Сейчас на платформе зарегистрированы более 6000 креаторов, ежедневно к ней присоединяются еще 100–200 авторов. При этом загрузка рекламной сети VibeVO остается на уровне около 10%. Поэтому одной из основных задач проекта стало привлечение новых рекламодателей и партнеров.

Помимо финансовых вложений, Go Ahead будет помогать VibeVO экспертизой, менторством и стратегическим развитием, а также знакомить проект с потенциальными партнерами и рекламодателями.

«С Вадимом мы познакомились в бане и разговор сразу пошел честный и по делу, конечно, про бизнес. Быстро стало ясно, что рынок мы видим одинаково. VibeVO строит инфраструктуру на стыке брендинга и перформанса: бренды получают полноценный инструмент — вести кампанию, настраивать таргетинг, измерять результат. По сути это и есть брендформанс — когда разрозненные размещения у креаторов превращаются в системный рекламный канал. Я рад, что Вадим согласился принять инвестиции. Уверен и в нем, и в сегменте. Рекомендую от души», — сказал основатель Go Ahead Алексей Евсеев.

Ранее Go Ahead работала как группа компаний в сфере digital-маркетинга, однако впоследствии трансформировалась в инвестиционный фонд. Операционные юниты группы стали самостоятельными компаниями, а Go Ahead сосредоточился на инвестициях в растущие проекты в сфере маркетинга, креативных индустрий и технологий.