CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования

На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В сентябре 2026 г. в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, а также другие кампании разных уровней. Голосование состоится 18, 19 и 20 сентября. Принять участие можно онлайн или на удобном избирательном участке. Способ голосования можно заранее выбрать на «Госуслугах» — сделать это можно до 23:59 мск 14 сентября.

Дистанционное электронное голосование

Жители 32 регионов смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах».

Москвичи голосуют на mos.ru.

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белые списки», поэтому ими можно будет пользоваться даже при отключении мобильной связи в целях безопасности. На период проведения выборов в регионах также организуют точки доступа Wi-Fi.

«Мобильный избиратель»

Сервис позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Также можно выбрать участок, оснащенный дополнительными возможностями, в том числе в случае наличия ограничений по здоровью.

Выборы в Госдуму — выбрать удобный участок можно на территории всей страны.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Региональные выборы — выбрать удобный участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов

Также действует особый порядок голосования для жителей шести регионов , которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве.

Какие возможности дает личный кабинет избирателя: узнать о выборах; проверить номер и адрес избирательного участка; ознакомиться с дополнительными возможностями, предусмотренными на избирательном участке; прочитать информацию о кандидатах и партиях; подать заявление на ДЭГ или воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиян обяжут сдавать тесты на знание криптовалют

Новые правила для Android сделают невозможной установку приложений из RuStore за рубежом

Теперь как в армии. Wildberries запретила смартфоны на складах. Разрешены только кнопочные телефоны без камер

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Россия под атакой. Хакеры бьют по компаниям сложными схемами. Киберзащита этого не замечает

Безопасники бьют тревогу. В сервисах ИИ двукратный рост ИТ-уязвимостей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще