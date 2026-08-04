ATI.SU и Cargo.Run свяжут поиск грузов с управлением перевозками

Владельцы «Логистической платформы ATI.SU» Святослав Вильде и Олег Круглов приобрели 25% ООО «Цифровизация транспорта», разработчика платформы Cargo.Run для управления автомобильными грузоперевозками и автопарком. Компании свяжут поиск заказов на ATI.SU с планированием и выполнением перевозок в Cargo.Run Start. Первую версию интеграции запустят в ноябре 2026 г.

Доля Святослава Вильде составила 13,5%, Олега Круглова — 11,5%. Основатель и генеральный директор Cargo.Run Тимур Каримов сохранил контроль над компанией с долей 64,5%. Алсу Ахметзяновой и Шамилю Хамадееву принадлежат еще по 5,25%.

Святослав Вильде и Олег Круглов приобрели доли пропорционально у каждого из трех прежних владельцев компании. Деньги по сделке были выплачены продавцам долей и не поступали в ООО «Цифровизация транспорта». Стоимость сделки стороны не раскрывают.

Корпоративный договор заключен между всеми пятью владельцами ООО «Цифровизация транспорта». Он закрепляет право каждого из них участвовать в планировании развития компании и бюджетировании.

Cargo.Run сохранит собственное название, отдельное юридическое лицо, действующую команду и самостоятельную линейку продуктов. Руководство компании не изменится, Тимур Каримов продолжит управлять ее развитием.

Первым совместным продуктом станет интеграция ATI.SU и Cargo.Run Start. Перевозчики смогут переносить в Cargo.Run Start данные о заказах, найденных на ATI.SU. Система также будет автоматически подбирать на ATI.SU подходящие заказы для дальнейшей загрузки машин и размещать на платформе сведения о свободном транспорте.

Продукты будут дополнять друг друга данными. Для входа в Cargo.Run Start перевозчики смогут использовать учетную запись ATI.SU. Интеграция сократит ручной перенос информации между системами и упростит планирование работы транспорта.

Первую версию интеграции выпустят в ноябре 2026 г. Новые возможности войдут в действующие тарифы Cargo.Run Start.

ATI.SU и Cargo.Run также подготовят совместный образовательный курс для перевозчиков. Его посвятят не работе с продуктами компаний, а практическим способам эффективнее работать на рынке автомобильных грузоперевозок.

По итогам 2025 г. выручка ООО «Цифровизация транспорта» выросла на 37% — со 180,9 млн до 248 млн руб. Чистая прибыль увеличилась в 7,3 раза — с 5,4 млн до 39,5 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников достигла 77 человек.

К Cargo.Run подключено более 20 тыс. транспортных средств. По данным ATI.SU, на логистической платформе зарегистрировано более 450 тыс. участников из 63 стран, а ежедневно пользователи размещают свыше 300 тыс. предложений грузов и транспорта.

«Сегодня перевозчику приходится вручную переносить найденный заказ в систему управления, отдельно искать следующую загрузку и размещать сведения о свободной машине. Интеграция Cargo.Run Start с ATI.SU свяжет эти действия. Перевозчик сможет быстрее планировать работу транспорта и сократить объем ручных операций», — отметил основатель и генеральный директор Cargo.Run Тимур Каримов.

«ATI.SU помогает перевозчику найти заказ, а Cargo.Run — спланировать перевозку, контролировать работу транспорта и рассчитывать затраты. Объединение возможностей платформ позволит связать эти этапы. Первые общие продукты мы создаем для небольших перевозчиков, которым особенно важно эффективнее использовать машины без сложного внедрения новых систем», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU».