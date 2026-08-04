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МТС на треть ускорила мобильный интернет в восточной столице Красноярского края

МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета в Канске Красноярского края. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, в результате которого скорость мобильного интернета в восточной столице региона выросла на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные на сети работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных в центре Канска, а также нарастить в городе объем интернет-трафика. Модернизация коснулась 50% сети мобильной связи МТС в Канске. В результате, интернет стал более быстрым и стабильным для текущих пользователей, а также создан запас для развития и внедрения новых технологий — видеоаналитики, интернета вещей, мониторинга транспорта и других на сети МТС без потери качества соединения в будущем.

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«Объем потребления интернета в Красноярском крае растет постоянно, приложения с видеоконтентом, онлайн-обучения или игры становятся «тяжелее». Уже после завершения масштабного рефарминга сети в Канске мы зафиксировали увеличение объема потребляемого горожанами интернет-трафика на 10%. Теперь жители с комфортом могут использовать самые современные цифровые сервисы, в том числе и технологию звонков через интернет VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, пользоваться навигатором или искать в сети дополнительную информацию», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Канск — один из старейших городов Сибири, основанный в 17 веке, и четвертый по численности населения город края, здесь проживает более 85 тыс. жителей. Восточная столица региона считается одним из ключевых промышленных центров, местные производства охватывают различные отрасли — лесопереработку, пищевую промышленность, металлургию и сельское хозяйство.

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