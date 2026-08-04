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Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей

Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей. На первом этапе ИИ-ассистент станет доступен ограниченному числу пользователей Ozon и поможет тем, кто еще не определился с выбором товара. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Перейдя в ИИ-режим, пользователь попадает в чат, где помощник задает уточняющие вопросы — например, о бюджете, важных характеристиках товара или о том, для какой задачи он нужен. На основе ответов ИИ-ассистент подбирает наиболее подходящие варианты, учитывая стоимость, сроки доставки, рейтинг и отзывы покупателей о товарах.

ИИ-ассистент работает на основе обезличенных данных Ozon: он анализирует информацию о поисковых запросах и покупках миллионов покупателей, а также сотни тысяч отзывов, стоимость товаров в текущий момент.

Если клиент ищет «наушники для бега», ассистент уточнит, что для него важнее — шумоподавление или длительность работы без подзарядки. Получив ответ, система сразу предложит несколько подходящих моделей, которые есть в наличии и получают высокие оценки у покупателей со схожими запросами.

Сейчас с помощью ИИ-ассистента можно подобрать экипировку для горных лыж с учетом роста и стиля катания, выбрать подарок для близкого человека в зависимости от бюджета и хобби и не только.

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В будущем ассистент научится собирать целые подборки товаров под конкретные задачи — например, «подготовиться к походу в горы», «собрать ребенка в лагерь» или «купить все для ремонта ванной площадью 5 кв. метров».

«Главный вызов, который мы решаем, — это разрыв между советом и действием. Наш ассистент работает на данных самого маркетплейса: он учитывает ассортимент Ozon, характеристики, отзывы и опыт покупателей со схожими запросами. Пользователь получает не абстрактную рекомендацию, а конкретные товары, которые можно добавить в корзину и заказать без переключения между сервисами и дополнительных проверок», — сказал Антон Степаненко, технический директор Ozon Tech.

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