RuStore: ЖКХ и путешествия – на что россияне тратят онлайн больше всего

Магазин приложений RuStore и финансовый маркетплейс «Сравни» выяснили, как россияне оплачивают товары и услуги онлайн. Опрос показал, что за последний год сильнее всего выросли расходы на онлайн-оплату коммунальных платежей и путешествий. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Почти треть респондентов (29%) отметили, что стали больше тратить через приложения на оплату ЖКХ и других коммунальных услуг. Еще 14% увеличили расходы на путешествия, а 11% — на продукты питания. По 7% участников опроса назвали маркетплейсы и онлайн-магазины, транспорт, цифровые подписки и развлечения. При этом каждый четвертый не заметил изменений в объеме своих онлайн-расходов.

Большинство россиян пользуются приложениями регулярно. 40% оплачивают товары и услуги через мобильные приложения несколько раз в месяц, еще 26% — несколько раз в неделю. Каждый день совершают платежи 8% опрошенных, в том числе 6% — по несколько раз в течение дня.

«В 2026 г. на категорию “полезные инструменты” в RuStore приходится 32% скачиваний, она превышает долю приложений для заказа еды, мобильного банкинга и развлечения. Пользователи все чаще выбирают сервисы с практической пользой — для оплаты счетов, управления расходами и других повседневных задач», — отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Среди наиболее популярных онлайн-покупок оказались одежда, обувь и товары для дома, а также коммунальные услуги — эти варианты выбрали по 18% респондентов. Еще 14% оплачивают через сайты и приложения лекарства и товары для здоровья. Покупка билетов и бронирование поездок, а также развлечения и подписки набрали по 12%.

Главной причиной использования приложений россияне назвали экономию времени — такой ответ дали 28% участников опроса. Для 21% важна возможность сравнить предложения, а для 18% — более выгодные цены и акции. Еще 14% привлекает возможность купить товар сразу, а оплатить его позднее.

«Развитие финтеха меняет привычные сценарии использования цифровых сервисов: сегодня россияне обращаются к приложениям не только для управления финансами, но и для решения бытовых вопросов. Все более востребованными становятся платформы, которые объединяют несколько категорий услуг в одном месте, например позволяют при планировании путешествия подобрать билеты, жилье, страховку и спланировать маршрут», — сказали представители финансового маркетплейса «Сравни».

Более половины респондентов (54%) пользуются приложениями одинаково активно в течение всего года. По 18% чаще совершают покупки перед праздниками, а также во время отпуска или путешествий. Еще 9% увеличивают расходы в начале месяца после получения зарплаты.