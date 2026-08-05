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«МегаФон» расширил сеть LTE на юге Саратовской области

В малых населенных пунктах Краснокутского района «МегаФон» установил новые объекты связи. Благодаря этому более 3 тыс. местных жителей получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 70 Мбит/с.

В частности, сеть «МегаФона» появилась в селах Интернациональное, Ямское, Первомайское и Карпенка. Покрытие улучшилось не только в самих населенных пунктах, но и на трассах района. Так, в трех километрах от Ямского проходит федеральная автодорога А-298, которая связывает Тамбовскую, Пензенскую и Саратовскую области.

С запуском нового оборудования местные жители и автопутешественники получили возможность пользоваться электронными сервисами без долгих ожиданий: от госуслуг и банков до онлайн-кинотеатров и игр. Школьникам теперь открыт доступ к образовательным платформам, а взрослым — к удаленной работе, покупкам на маркетплейсах и дистанционным консультациям врачей, юристов или финансистов.

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«Краснокутский район традиционно входит в топ-10 самых "качающих" районов Саратовской области как по общему объему трафика, так и по потреблению на одного человека. В среднем абонент здесь расходует более 22 ГБ в месяц, и эта цифра продолжает расти. Наша задача — устранить зоны со слабым сигналом, чтобы стабильная связь и быстрый интернет были доступны каждому жителю, независимо от того, живет он в райцентре или небольшом селе», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Строительство новой инфраструктуры стало продолжением программы по улучшению связи в Краснокутском районе. Ранее оператор увеличил емкость действующих телеком-объектов в пяти населенных пунктах. Оборудование модернизировали в Красном Куте, селах Лебедевка, Дьяковка, Комсомольское и поселке Загородный.

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