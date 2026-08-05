МТС покрыла сетью 4G поселок Цемзавод в Ульяновской области

МТС сообщила о запуске новой базовой станции в поселке Цемзавод Сенгилеевского района Ульяновской области. Теперь местные жители смогут пользоваться стабильной связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с.

Технические специалисты МТС запустили современную базовую станцию. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в посёлке городского типа Цемзавод выросла более чем на треть. Теперь более тысячи местных жителей могут без перебоев пользоваться цифровыми сервисами, онлайн банкингом, работать удаленно, оставаться на связи с близкими и получать государственные услуги, не выезжая в столицу региона.

Посёлок Цемзавод расположен в живописной местности среди Сенгилеевских гор. В нём есть школа, библиотека, клуб, больница, аптека, детский сад, отделение связи. Улучшенное качество сети позволит местным жителям с комфортом общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент и отправлять сообщения в социальных сетях.

Также в посёлке Цемзавод функционирует предприятие с полувековой историей по производству цемента. Обновленная сеть МТС в будущем даст возможность предприятию внедрять современные цифровые решения – умное видеонаблюдение, автоматизированные системы управления технологическими процессами, системы управления качеством и проводить экологический мониторинг.

«Улучшение связи LTE – это системная работа, которую мы ведем по всей Ульяновской области. Мы обновляем инфраструктуру, наращиваем скорость передачи данных в крупных городах и в небольших населенных пунктах. Это важно, как для местных жителей, так и для туристов. Например, рядом с поселком Цемзавод расположена смотровая площадка «Гранное ухо» в национальном парке «Сенгилеевские горы». А на берегу Криушинского залива проложена экологическая тропа «Арбугинская гора». С прокаченной связью МТС туристам теперь будет проще делиться контентом в соцветиях и оставаться на связи», — отметил директор МТС в Ульяновской области Артем Ладьянов.