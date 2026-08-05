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Опрос Hi-Tech Mail и «VK Рекламы»: почти половина россиян замечает вирусную рекламу в соцсетях

Каждый третий когда-либо пересылал ее друзьям, а каждый пятый признает, что она способна повлиять на его решение о покупке рекламируемого товара. Об этом CNews сообщили представители VK.

По результатам опроса, ключевыми составляющими рекламы, которая может зацепить внимание, являются юмор и самоирония – так ответили 56% респондентов. Для 36% участников опроса важен неожиданный сюжетный поворот, а для 31% — качественная съемка и визуал. Каждый пятый считает, что важны актуальные тренды и мемы. Реклама, сгенерированная ИИ, способна привлечь внимание только 5% респондентов.

Большинство участников опроса относится к вирусной рекламе нейтрально, но представители поколения Z (18-24 года) взаимодействуют с ней больше: каждый четвертый с интересом ее смотрит и готов поделиться с друзьями. На женщин влияние вирусной рекламы более заметно – каждая четвертая задумается о покупке, если ее зацепила реклама, среди мужчин таких 17%.

Опрос проводился на портале Hi-Tech Mail с 17 по 31 июля, в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов со всей России.

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