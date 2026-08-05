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Ozon запускает региональную витрину для ярославских производителей

Ozon продолжает расширять проект «Сделано в России» и запускать новые региональные витрины. Теперь на площадке появился специальный раздел «Сделано в Ярославской области» – он дает местным предпринимателям дополнительную возможность бесплатно продвигать свои товары на многомиллионную аудиторию по всей стране. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

Проект реализован при содействии регионального центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На витрине представлены десятки тысяч товаров – от продукции для ремонта и интерьера до косметики и мебели.

«В Ярославской области выпускают качественную и востребованную продукцию, и создание региональной витрины на сайте Ozon – это новые возможности для ее продвижения. В разделе «Сделано в Ярославской области» уже представлено около 17 тыс. разнообразных товаров. Навигация позволяет покупателям легко находить продукцию из нашего региона», – отметил отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Разместить свою продукцию в специальном разделе может любой предприниматель с производством на территории Ярославской области.

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«Мы продолжаем масштабировать наш проект «Сделано в России» и помогать региональным производителям повышать узнаваемость своей продукции на федеральном уровне и тем самым развивать свое дело. Специальные витрины уже показали свою эффективность как инструмент продвижения, и мы рады, что к проекту присоединяется все больше регионов», – отметил руководитель GR-проектов компании Ozon Иван Беляков.

Для поддержки отечественных производителей и популяризации уникальной локальной продукции Ozon развивает проект «Сделано в России» с 2022 г. За этот период на площадке было открыто 57 витрин, названных в честь субъектов РФ.

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