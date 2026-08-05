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В России запустили музыкальный чарт без ИИ-треков

Сервис «КИОН Музыка» запустил новый чарт без треков, полностью сгенерированных искусственным интеллектом. Раздел получил название «Настоящий Чарт». Ознакомиться с ним можно на главной витрине стриминга на сайте и в приложении. Предыдущая версия чарта остается по-прежнему доступной для всех пользователей. Обновление реализовано на базе детектора Slopless. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С конца 2025 г. в музыкальной индустрии наблюдается тренд на рост числа треков, полностью сгенерированных с помощью нейросетей, а также ИИ-артистов в целом. Со временем подобный контент стал все чаще попадать в чарты, заняв около 30%, что вызвало конкуренцию с исполнителями, творчество которых создано классическими методами. Явление вызвало полемику среди представителей отрасли. Сервис «КИОН Музыка» решил выступить с инициативой и запустил «Настоящий Чарт» – раздел с самыми популярными синглами, в число которых не вошли композиции, целиком сделанные с помощью ИИ-инструментов. Подборка будет обновляться на регулярной основе каждый день.

Техническая проверка каталога реализована с помощью детектора Slopless – расширения для браузера, анализирующего треки на предмет ИИ-генераций. Распознавание проводится с точностью в 83%. При возникновении спорных ситуаций музыкальная редакция стриминга проводит дополнительную экспертизу и выносит свой вердикт. Допустимо использовать нейросети только в качестве вспомогательного инструмента.

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Пользователям доступны две версии чарта: новая и общая без селекции синглов. Это продуктовое решение оставляет аудитории сервиса право самим выбирать не только контент для прослушивания, но и способ навигации в нем. При этом «Настоящий Чарт» размещен на главной витрине на сайте и в приложении.

Данила Константинов, директор сервиса «КИОН Музыка»: «С развитием новых технологий музыкальная индустрия претерпевает изменения, за которыми “КИОН Музыка” внимательно следит. Решение создать “Настоящий Чарт” – реакция на продолжающийся процесс интегрирования ИИ-инструментов в нашу жизнь. Это не призыв к бойкотированию нейросетевого контента, а предложение выбора. Мы уважаем труд артистов, создающих музыку, которую мы так любим, поэтому стремимся предоставить им комфортную площадку для связи с аудиторией. Сохранение обоих форматов чартов упростит слушателям ориентирование в каталоге за счет его частичной прозрачной сегментации».

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