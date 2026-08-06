«Авито»: продажи одежды для девочек выросли на 32%, для мальчиков — на 28%

Аналитики «Авито» изучили продажи детской одежды. Оказалось, что за год пользователи стали чаще делать покупки в этой категории, причем продажи растут как в новом сегменте, так и на ресейле. При этом одежда «с рук» в среднем обходится на 30-35% дешевле. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Одежду для девочек в июне 2026 г. стали покупать чаще на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Заметнее всего выросли продажи футболок и топов — на 57%. Их в среднем покупали за 600 руб. На 52% чаще стали покупать блузки и рубашки, в среднем за 800 руб. На 50% чаще покупали пиджаки и костюмы — они в среднем стоили 1,1 тыс. руб. Далее следует пляжная одежда с ростом продаж на 43% — она в среднем обходилась в 600 руб. Топ-5 замыкают платья и юбки с ростом продаж на 38% и средней ценой 1 тыс. руб.

Одежду для девочек на ресейле стали покупать чаще на 25%. Она в среднем на 30% дешевле, чем новая.

На ресейле среди одежды по росту продаж лидируют футболки и топы — их стали покупать на 58% чаще, в среднем за 500 руб. Далее идут пиджаки и костюмы с ростом продаж на 46% и средней ценой 1 тыс. руб. Также в топ-3 — пляжная одежда, ее стали покупать на 45% чаще, в среднем за 500 руб. Затем следуют блузки и рубашки с ростом продаж на 44%. Их на ресейле в среднем покупали за 700 руб. На пятом месте — платья и юбки с ростом продаж на 33% и средней ценой 900 руб.

Продажи одежды для мальчиков за год выросли на 28%. Пиджаки и костюмы стали покупать на 45% чаще, в среднем за 1 тыс. руб. Брюки и шорты — на 38% чаще, в среднем за 600 руб. Далее следует домашняя одежда с ростом продаж на 33% и средней ценой 700 руб. Футболки и майки покупали на 28% чаще, в среднем за 700 руб., и комбинезоны — также на 28%, в среднем за 1,1 тыс. руб.

На ресейле продажи одежды для мальчиков выросли на 22%. В среднем в этом сегменте она стоит дешевле на 35%.

На 46% чаще «с рук» стали покупать пиджаки и костюмы, в среднем за 900 руб. На 30% — брюки и шорты, за 500 руб. На третьем месте по росту продаж на ресейле — комбинезоны с ростом продаж на 23% и средней ценой 1 тыс. руб. Далее следуют футболки и майки, их покупали чаще на 22%, в среднем за 600 руб. И на 6% чаще стали покупать домашнюю одежду, в среднем за 500 руб.