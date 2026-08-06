«БФТ-Холдинг» и «Циан» договорились продвигать объекты государственного и муниципального имущества, выставленные на торги

«БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, и цифровая платформа операций с недвижимостью «Циан» будут совместно развивать механизм продвижения объектов государственного и муниципального имущества, выставленных на торги. Соглашение подписано генеральным директором «БФТ-Холдинга» Натальей Зейтениди и GR-директором «Циана» Павлом Ремневым.

«БФТ-Холдинг» обладает значительным опытом цифровизации управления государственным и муниципальным имуществом. Проекты на базе решения «БФТ.Имущество» внедрены более чем в 20 регионах России и обеспечивают полный цикл управления имущественным комплексом – от ведения реестров и учета объектов до их вовлечения в хозяйственный оборот. В свою очередь, «Циан» обладает ежемесячной аудиторией более 20 млн человек и имеет опыт успешной реализации проектов по размещению недвижимости с торгов от государственных органов, банков и крупнейших электронных торговых площадок. На данный момент на платформе размещено более 29 тыс. актуальных объявлений о продаже такой недвижимости. Количество уникальных просмотров этих объявлений достигает 1,1 млн в месяц, а число целевых действий – 66 тыс. Этот практический опыт и накопленные технологические компетенции стали основой для сотрудничества по развитию цифровых решений для рынка недвижимости.

Ключевое направление партнерства – размещение на платформе «Циан» сведений об объектах государственного и муниципального имущества, выставленных на торги в регионах. Для субъектов РФ и муниципалитетов, не имеющих собственных цифровых ресурсов, площадка станет дополнительным каналом представления объектов потенциальным инвесторам, арендаторам и покупателям. Соглашение также предусматривает обмен отраслевой экспертизой, совместную проработку технологических и маркетинговых инициатив, проведение профильных мероприятий.

«Партнерство с «Цианом» позволит выстроить сквозной цифровой процесс: сведения об имуществе будут передаваться из региональных и муниципальных информационных систем на внешнюю площадку без создания отдельных сервисов для каждого канала размещения. Сотрудничество стало логичным шагом к практической реализации подхода, заложенного в типовом отраслевом решении (ТОР) «Имущество», которое «БФТ-Холдинг» разрабатывает в рамках системной работы Минцифры России по созданию и тиражированию ТОР. Подключение коммерческих цифровых площадок расширит возможности продвижения объектов, поможет активнее вовлекать государственное и муниципальное имущество в хозяйственный оборот и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности территорий», – сказала генеральный директор «БФТ-Холдинга» Наталья Зейтениди.

«Сотрудничество позволит объединить компетенции двух технологических команд, повысить эффективность работы с информацией о рынке и создавать новые решения, которые будут востребованы как бизнесом, так и государством. «Циан» уже имеет успешный опыт интеграции с государственными платформами – маркетплейсом Росимущества, ККП МО (ЕАСУЗ) и ДКП Москвы (портал investmoscow). Эти интеграции помогают государству расширять экспозицию объектов и охватывать аудиторию «Циана». Партнерство с БФТ позволит настроить передачу объектов на «Циан» для муниципалитетов и регионов России, которые на сегодняшний день не имеют собственных цифровых решений. Это способствует повышению прозрачности отрасли и информированию граждан о возможностях приобретения региональной недвижимости с торгов», – отметил GR-директор «Циана» Павел Ремнев.