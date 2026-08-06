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ГК КОЛДИ проведет выпуск ЦФА на платформе «Токеон»

Дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) группы компаний КОЛДИ – девелопера жилой, коммерческой и индустриальной недвижимости – состоялся в декабре 2025 г. Выпуск был признан успешным, и компания приняла решение о повторном размещении, которое на этот раз состоится на платформе «Токеон». Средства, привлеченные в рамках нового выпуска, планируется направить на расширение портфеля проектов, развитие земельного банка и выход в новые сегменты рынка. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

Эмитентом выпуска выступает ООО «Тальвен» – материнская компания группы КОЛДИ. Девелопер привлекает финансирование как на рынке облигаций Московской биржи, так и посредством выпуска цифровых финансовых активов. После успешного дебютного размещения ЦФА, состоявшегося в декабре 2025 г., компания приняла решение провести новый выпуск. Новый выпуск ЦФА отражает дальнейшее развитие стратегии группы в части использования цифровых инструментов финансирования, направленных на поддержку девелоперских проектов.

Максимальный объем выпуска – 50 млн руб., номинальная стоимость 1 ЦФА – 1 тыс. руб., срок обращения – 1 год. Доходность по выпуску составит 22% годовых.

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«Для нас выход на рынок цифровых финансовых активов – логичное продолжение стратегии диверсификации финансовых инструментов компании после успешного размещения облигаций на Московской бирже год назад. ЦФА позволяют привлекать финансирование быстрее, с меньшим объемом административных процедур, что особенно важно для девелоперских проектов с их жесткими сроками реализации. Мы стремимся сформировать прозрачный и понятный инструмент для инвесторов, которые ищут надежные активы с привлекательной доходностью», – сказала Юлия Щедрина, директор по управлению капиталом КОЛДИ.

«Мы фиксируем устойчивый рост интереса к выпуску цифровых активов со стороны компаний реального сектора, в том числе среди эмитентов с опытом работы на традиционном долговом рынке. Новый выпуск КОЛДИ подтверждает, что ЦФА стали полноценным инструментом привлечения финансирования для отечественных девелоперов. Наша платформа обеспечивает необходимую инфраструктуру для эффективного взаимодействия всех участников рынка», – отметил Игорь Егоркин, генеральный директор «Токеон».

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