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«МегаФон»: астраханцы стали чаще смотреть кино онлайн

Жители Астраханской области увлеклись просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. С начала года трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился почти на 68%. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных приходится на выходные дни, когда зрители, как правило, тратят на просмотр контента на 32% больше трафика, чем в будние дни.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, в Астраханской области главными ценителями такого досуга стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

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География популярности онлайн‑кино вышла и за пределы региона: в числе лидеров по общему объему трафика в Южном федеральном округеКраснодарский край и Ростовская область.

«Мы видим, как меняется досуг абонентов, и обеспечиваем надежную и качественную среду для этого. В этом году наша техническая служба построила и модернизировала телеком-инфраструктуру не только в крупных городах — Астрахани, Ахтубинске, но и в малых населенных пунктах Приволжского, Лиманского, Харабалинского районов. Развитие направлено на то, чтобы каждый человек, независимо от того, живет ли он в областном центре или в отдаленном селе, мог воспользоваться всеми цифровыми услугами», — сказал директор «МегаФона» в Астраханской области Николай Макаров.

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