CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил 4G-сеть в угледобывающем районе Хабаровского края

Жители двух крупных поселков Верхнебуреинского округа Хабаровского края теперь могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами. В Новом Ургале и Чегдомыне инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции. Это позволило увеличить зону стабильного LTE-покрытия и расширить пропускную способность сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты заменили антенны и смонтировали дополнительное оборудование, которое позволило охватить телеком-сигналом большую территорию и сделать мобильную связь более устойчивой. В Чегдомыне и Новом Ургале проживает более 18 тысяч человек. Оба поселения являются важными экономическими точками региона: Чегдомын — угледобывающий центр, Новый Ургал — ключевая станция Байкало-Амурской магистрали.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

В этих поселениях абоненты оператора активно пользуются мобильным интернетом. Здесь генерируется более 80% интернет-трафика в округе. Жители делают онлайн-покупки, заходят на цифровые государственные сервисы, пользуются банкингом, соцсетями и видеохостингами. Относительно прошлого года объем интернет-трафика на одного абонента в Чегдомыне и Новом Ургале вырос на 12%, а продолжительность телефонных разговоров на 40%.

«Модернизация телеком-инфраструктуры в удаленных поселениях улучшает качество жизни людей и поддерживает ритм работы ключевых предприятий. Благодаря доступности надежной мобильной связи наши абоненты могут вплетать удобные цифровые привычки в повседневную жизнь. Поэтому мы увеличиваем емкость сетей и расширяем зону покрытия. Новое оборудование обеспечивает для жителей Чегдомына и Нового Ургала комфортный доступ к самым требовательным онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ создал вирусы, которых нет в природе

Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Путин ввел штрафы для маркетплейсов за нарушения прав продавцов и ПВЗ

В киберкомандовании США массовая гибель сотрудников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще