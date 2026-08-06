МТС улучшила мобильную связь в поселке связистов

МТС обновила мобильную связь в Новосибирской области. Улучшения затронули 16 населенных пунктов Мошковского района, включая поселок Радуга, известный как поселок связистов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству нового телеком-оборудования и модернизации существующих базовых станций максимально возможная скорость в локациях работ инженеров выросла на 10-20%. Увеличилась и емкость сети — ее способность одновременно обслуживать большое количество абонентов.

Работы по улучшению качества связи провели в 13 населенных пунктах Мошковского района, а также в трех садовых товариществах, расположенных тут же. Одной из локаций, где инженеры прокачали сеть, стал поселок связистов Радуга. Он появился в 1960-х годах: его создали для работников радиоцентра № 9. Сам радиоцентр запустили в 1967 г. — он обеспечивал радиовещание на Сибирь и страны Юго-Восточной Азии. Официальное название «Радуга» поселок получил позже — в 1975 г. Сегодня здесь проживает около 550 человек.

«Для МТС принципиально важно, чтобы качественная связь была доступна в каждом уголке Новосибирской области — в том числе в небольших поселках и садовых товариществах. Развитие телеком‑инфраструктуры дает людям возможность пользоваться цифровыми сервисами, оставаться на связи с близкими, работать и учиться вне зависимости от места проживания. Особенно символично улучшать связь в поселке связистов — у него особая история и значение для отрасли. Такие проекты помогают формировать единое цифровое пространство региона и сокращать технологический разрыв между городом и селом», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.