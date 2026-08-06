Оборот онлайн-школ, обучающих работе с нейросетями, в первом полугодии 2026 г. вырос втрое

В первом полугодии 2026 г. оборот онлайн-школ, направленных на обучение по работе с нейросетями и ИИ, составил 640 млн руб. против 572 млн руб. в аналогичном периоде 2025 г. Количество покупок в 2026 г. также растет: с января по июль 2026 г. студенты приобрели 45 564 курса по работе с искусственным интеллектом против 27 744 продуктов годом ранее. За первое полугодие 2026 г. число таких школ выросло в три раза: с 36 до 109, т.е. на 73 школы. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Одновременно с ростом оборота уменьшается размер среднего чека за обучение в школах по ИИ — с 20,6 тыс. руб. в первом полугодии 2025 г. до 14 тыс. руб. в аналогичный период 2026 г.

В первом полугодии 2026 г. 73% исследуемых школ обучали использованию ИИ для создания контента — текста, аватаров, фото, видео и дизайна. В аналогичном периоде 2025 г. доля обучения по этому направлению составила 18,5%.

Еще 39% онлайн-школ вели курсы по обучению ИИ с нуля, где рассказывалось о базовых принципах работы с нейросетями (против 19,3% годом ранее).

Далее идут школы, которые учат применять ИИ в маркетинге и продажах — таких почти 33% (в первом полугодии 2025 г. — 15,1%), а также программы по внедрению нейросетей в бизнес-процессы — рост с 15,1% до 30%.

Еще 28% исследуемых школ обучали созданию ИИ-ассистентов, чат-ботов и агентов. Это направление показало рост с 15,1% до 28%.

Ниже по доле расположились школы, обучающие промтингу — 18% (против 11,8% годом ранее), программы для специалистов по нейросетям — 10,5%, курсы по использованию ИИ для продавцов на маркетплейсах — почти 9% (в аналогичном периоде 2025 г. — 3,4%), а также обучение ИИ для использования в повседневных задачах и для саморазвития — 6%.

«По данным видно, что в российской сфере ИИ-образования люди стали покупать конкретный результат: улучшение и оптимизация работы с контентом, продажами, бизнесом и пр. При этом в этом году мы заметили несколько принципиально новых направлений: программы по использованию ИИ для повседневных задач или саморазвития, а также по обучению полноценных специалистов по нейросетям (зачастую это ИИ-креаторы). С одной стороны, рынок ИИ-обучения продолжает становиться более массовым и доступным, о чем говорит снижение среднего чека: школы активнее внедряют недорогие продукты или мини-курсы. Спрос сместился к более конкретным и практическим форматам для людей, которые ищут точечные навыки. Об этом же говорит и рост числа школ в три раза с расширением направлений обучения», — сказала Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse.