«Рег.решения» добавили Tilda в сервисы запуска сайтов и интернет-магазинов под ключ

«Рег.решения», сервис для предпринимателей от «Рег.ру», расширили возможности продуктов «Сайт под ключ» и «Интернет-магазин под ключ». Теперь клиенты смогут запускать проекты не только на уже доступных платформах, но и на Tilda — популярном инструменте для создания сайтов, лендингов и интернет-магазинов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Tilda закрывает типовые задачи малого бизнеса при запуске сайта или онлайн-витрины: позволяет быстро собрать страницу из готовых блоков, оформить каталог товаров, принимать заявки через формы, подключать платежные инструменты и настраивать варианты доставки. Для предпринимателей это снижает технический порог запуска: после публикации сайта они могут самостоятельно обновлять контент, менять офферы, добавлять товары, тестировать рекламные гипотезы и адаптировать проект под сезонный спрос без глубокой технической подготовки.

«Сейчас многие предприниматели ищут более управляемую модель онлайн-продаж: маркетплейсы дают охват, но собственный сайт помогает работать с лояльной аудиторией, заявками и повторными обращениями напрямую. Добавление Tilda в сервисы «Рег.решений» делает запуск гибче: предприниматель может выбрать платформу под свой сценарий и быстрее перейти от идеи к работающему онлайн-проекту», — отметил Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решения».

«Свой сайт — это независимость. Возможность не подстраиваться под чужие правила, самостоятельно выстраивать коммуникацию и работать с аудиторией напрямую. При этом важно не просто запустить сайт, а поддерживать его актуальность. На Тильде это легко сделать самостоятельно — менять контент, тестировать идеи, расти вместе с бизнесом, не привлекая разработчиков. Когда работа над сайтом перестаёт быть долгим и сложным процессом, предприниматель может сосредоточиться на главном — на своём продукте и своих клиентах», — сказала Анастасия Степанова, директор по маркетингу Tilda.

«Сайт под ключ» помогает предпринимателям быстро запустить готовый сайт для компании, услуги, эксперта или локального бизнеса — со структурой, дизайном, базовыми настройками и возможностью дальнейшего редактирования. «Интернет-магазин под ключ» подходит бизнесу, который хочет развивать собственный канал онлайн-продаж: оформить витрину, принимать заказы, подключать оплату и снижать зависимость от маркетплейсов, соцсетей и агрегаторов.

Помимо Tilda, в «Рег.решениях» можно запускать сайты под ключ на конструкторе сайтов Рег.ру, а интернет-магазины — на Netcat, который подходит для проектов с широким ассортиментом, масштабируемыми каталогами и интеграциями с учетными системами и CRM.