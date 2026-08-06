В России запущен новый мессенджер для личного и рабочего общения

Компания Syntara представила одноименный мессенджер для личного общения, рабочих переписок и конфиденциальных диалогов. Приложение позволяет обмениваться сообщениями, создавать индивидуальные и групповые чаты, обсуждать рабочие задачи и использовать секретные чаты для приватного общения.

Мессенджер разрабатывается как простой и современный инструмент связи без перегруженного интерфейса и лишних элементов. В одном приложении пользователи могут общаться с близкими, вести рабочие диалоги, создавать группы для команд и проектов, а также отделять обычную переписку от разговоров, требующих повышенной конфиденциальности.

Личное и рабочее общение в одном приложении

Мессенджер поддерживает индивидуальные и групповые чаты. Пользователи могут создавать отдельные пространства для семьи, друзей, коллег, проектных команд и профессиональных сообществ.

Мессенджер рассчитан как на повседневную переписку, так и на решение рабочих задач. Пользователь может обсуждать проекты, обмениваться файлами и медиаматериалами, записывать голосовые и видеосообщения, реагировать на сообщения и закреплять важные диалоги.

Интерфейс приложения построен вокруг чатов и основных функций общения. Разработчики стремятся сохранить его понятным и не перегружать сервис возможностями, которые отвлекают пользователя от переписки.

Секретные чаты с оконечным шифрованием

Особое внимание уделяется конфиденциальности. Для приватного общения в приложении предусмотрены секретные чаты с оконечным шифрованием.

Сообщения в таких диалогах шифруются непосредственно на устройствах участников. По информации компании, содержимое секретных чатов недоступно сервису в расшифрованном виде.

Для защиты соединения приложение также использует шифрование передаваемых данных. Пользователи могут управлять активными сессиями и при необходимости отзывать доступ для отдельных устройств.

Контроль над контактами и персональными данными

Доступ к адресной книге предоставляется только после отдельного согласия пользователя. Без разрешения контакты с устройства не передаются на серверы.

При синхронизации сервис обрабатывает телефонные номера и адреса электронной почты, необходимые для поиска знакомых, уже использующих приложение. Имена, фотографии, заметки, адреса и другие дополнительные сведения из телефонной книги не передаются.

Пользователь может отключить синхронизацию контактов и удалить ранее загруженные данные в настройках приложения.

Работа с прямым подключением и V*N

Syntara может использоваться как при прямом подключении к интернету, так и при активном V*N, если это поддерживается текущей конфигурацией сети пользователя.

Эта возможность делает приложение удобным для людей, которые регулярно переключаются между разными типами подключения, находятся в поездках или используют дополнительные инструменты защиты интернет-соединения.

При этом Syntara не позиционируется как средство обхода ограничений: доступность сервиса может зависеть от интернет-провайдера, региона и параметров используемой сети.

Развитие продукта

Команда продолжает улучшать производительность приложения, стабильность работы и пользовательский интерфейс. В обновлениях мессенджера уже были доработаны внешний вид чатов, аватары групп, реакции на сообщения, видеосообщения, закрепление личных диалогов и отображение системных уведомлений.

В дальнейших версиях разработчики планируют расширять возможности личного и командного общения, сохраняя фокус на приватности, скорости и простоте использования.

«Мы создаем Syntara как понятный и удобный мессенджер для ежедневного общения. Пользователь должен самостоятельно выбирать формат диалога, контролировать свои данные и не тратить время на освоение перегруженного интерфейса. Наша задача — сделать современный инструмент связи, который одинаково подходит для общения с близкими, коллегами и проектными командами», — отметил Алексей Ильин, сооснователь и генеральный директор Syntara.