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В шахтерском Прокопьевске «МегаФон» усилил 4G

Для жителей Прокопьевска «МегаФон» улучшил качество телеком-сети. Специалисты оператора установили телеком-оборудование по улице Институтская, что позволило обеспечить надежной связью территорию, где расположены социально важные и образовательные учреждения города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Прокопьевск занимает третье место по численности населения в Кемеровской области и пятое — по объему сгенерированного мобильного трафика. Город уступает только Кемерово, Новокузнецку, Междуреченску и Белово. Потребление мобильного трафика ежегодно растет и оператор своевременно реагирует на запрос пользователей: возводит дополнительную инфраструктуру и модернизируют действующую.

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Новое телеком-оборудование работает в среднечастотных и высокочастотных диапазонах. Такое сочетание дает широкое покрытие, обеспечивает высокие скорости передачи данных и увеличенную емкость сети. В результате жителям Прокопьевска стало удобнее пользоваться привычными цифровыми сервисами: банковскими приложениями, государственными порталами, маркетплейсами и мессенджерами.

«В зону усиленного покрытия вошли горнотехнический техникум, медицинский колледж, филиал Кузбасского технического университета, лицеи, суд, социальный фонд и другие важные объекты городской инфраструктуры. Оператор активно ведет работы не только в таких крупных городах, как Прокопьевск, где проживает более 170 тыс. человек, но и на территории небольших поселений. В общей сложности за семь месяцев текущего года в Кузбассе построено и модернизировано более 85 базовых станций», — отметила директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

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