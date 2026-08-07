42% пользователей «Одноклассников» переписываются в соцсети ежедневно

Социальная сеть «Одноклассники» провела опрос среди своих пользователей об их привычках общения в сети. Респонденты рассказали, как часто они переписываются в ОК, какие поводы становятся причиной написать близким, а также какие форматы они выбирают. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

По данным исследования, 42% опрошенных переписываются в ОК хотя бы раз в день. Среди аудитории старше 55 лет и жителей населенных пунктов с численностью до 100 тыс. человек таких немного больше – 45%.

Исходя из опроса, чаще всего пользователи переписываются с друзьями (74%). При этом 71% общаются только в личных сообщениях, а 97% – используют и личные сообщения, и групповые чаты. Среди тех, кто общается в Одноклассниках ежедневно, 52% делают это с близкими и родными, которые живут в другом городе.

Основными поводами для переписки с близкими респонденты назвали – поздравления с праздниками (53%) и желание узнать, как дела (40%). Стоит отметить, что пользователи до 34 лет чаще пишут, чтобы узнать, как дела (56%), а аудитория старше 55 лет – чтобы пожелать доброго дня (42%).

Почти половина опрошенных пользователей (47%) чаще всего переписываются текстовыми сообщениями. Далее следуют фото (24%) и стикеры, гифки (22%). Среди пользователей старше 55 лет более популярна отправка фото и видео (29%).

Основными барьерами для более частой переписки пользователи называют отсутствие повода или новостей (40%), нехватку времени (22%) и неловкость от того, что пишут без повода (16%). Пользователи старше 55 лет и жители малых городов чаще остальных указывают на отсутствие повода (44%), а аудитория до 55 лет чаще ссылается на нехватку времени. Мужчины чаще упоминают неловкость от сообщения без повода (19%).

Групповые чаты есть у 14% пользователей «Одноклассников», при этом среди мужчин – у 18%. А среди тех, кто переписывается в соцсети ежедневно, групповые чаты есть у 22%. 67% пользователей, которые переписываются в групповых чатах, общаются там с друзьями, на втором месте – семья и родные (25%).

По данным исследования, 33% пользователей утверждают, что у них один-два активных чата в «Одноклассниках», у 17% – три-пять, у 8% – 6-10, у 15% – более 10. Среди аудитории старше 55 лет почти каждый пятый (18%) заявил, что у него более 10 активных чатов в социальной сети.