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Число пользователей IPFS-хранилища SpaceWeb выросло почти втрое

Хостинг-провайдер SpaceWeb проанализировал использование собственного IPFS-хранилища и шлюза. Сервис был запущен в феврале 2023 г. как инструмент для распределенного хранения данных. Если на первом этапе IPFS чаще воспринимался как технология из мира Web3 и экспериментальных проектов, то сейчас вокруг него сформировалась более практичная аудитория. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

IPFS все чаще используют для практических задач, где важны открытый доступ и вечное хранение данных. В хранилище размещают статические сайты и медиаконтент (43%), архивы и резервные копии (15%) и файлы разных форматов (42%). Технология закрепляется как отдельный инструмент для работы со статическим контентом, но не идет как массовая замена облакам. При этом часть пользователей выходит за рамки тестовых сценариев и бесплатных лимитов в 30 ГБ, размещая в IPFS до 38 гигабайт данных.

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«IPFS важно рассматривать не как замену облаку или классическому хостингу, а как отдельный инструмент для конкретных задач — прежде всего для открытого статического контента и распределенного хранения. В своей нише IPFS полезен пользователям: с его помощью можно размещать статический контент так, чтобы контент был доступен через распределенную сеть. Мы видим, что сервис используют не только ради эксперимента с Web3, но и как дополнительный слой хранения для публичных данных», — сказал Виталий Киреев, руководитель отдела исследований и разработок SpaceWeb.

В SpaceWeb дополняют, что продолжающийся спрос на IPFS показывает более зрелое отношение пользователей к инфраструктуре. Вместо попытки заменить одной технологией все сценарии хранения веб-мастера постепенно приходят к выбору инструментов под конкретные задачи. SpaceWeb стал первым хостером на российском рынке, внедрившим сетевой протокол IPFS в свои сервисы. Сейчас в хранилище компании загружено почти 2 ТБ данных.

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